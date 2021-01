Andrés Camilo Osorio

Moda política: los mensajes detrás de los 'looks' de la investidura de Joe Biden

La ceremonia de investidura del presidente Joe Biden se caracterizó por una serie de mensajes y simbolismos directamente relacionados con las banderas de su lucha política y los aires de cambio que prometió su campaña: inclusión, diversidad, democracia.

Y la moda no escapó a esta serie de mensajes en la histórica ceremonia, con aforo limitado, por la pandemia de covid-19 que golpea al mundo, y con gran fuerza a los Estados Unidos.



Los colores de las telas, la selección de los diseñadores y la etiqueta del evento están cargados de posiciones políticas que hacen de la moda un poderoso canal de comunicación en una fecha histórica. Estos fueron los looks de la jornada.

Kamala Harris y el apoyo a diseñadores afroamericanos

Kamala Harris, la nueva vicepresidenta, seleccionó a dos jóvenes diseñadores afroestadounidenses, Christopher John Rogers y Sergio Hudson, y vistió un conjunto violeta integrado por un vestido largo y un abrigo haciendo juego.



De acuerdo con la revisa Elle, el vestido es de Christopher John Rogers y los tacones de Sergio Hudson. Según Vogue Magazine, el collar era obra del joyero de ascendencia puertorriqueña Wilfredo Rosado, gran amigo de Andy Warhol.



Adepto de un estilo colorido y de un nuevo glamur, Christopher John Rogers participó por primera vez de la semana de la moda de Nueva York en septiembre de 2019.



Elle destaca el color morado intenso de su vestido y la relación que tiene con el movimiento del sufragio femenino y la oleada morada feminista.

Jill Biden elige a una joven diseñadora

La doctora Jill Biden, primera dama de los Estados Unidos, se inclinó por la pequeña marca Markarian, cuya diseñadora Alexandra O'Neill ideó para ella un vestido de tweed y un abrigo azul océano con solapas y puños de terciopelo en un tono más oscuro.



Aunque fundó su marca recién en 2017, la diseñadora instalada en el Garment District de Nueva York ya ha vestido a varias celebridades como la actriz Laura Dern o la cantante Lizzo.



"Es un honor increíble vestir a la Dra. Biden hoy", declaró O'Neill a la AFP. "Siento con mucha humildad que soy una pequeña parte de la historia estadounidense".

Markarian no se encontraba en la lista de candidatos para vestir a Biden, pero resaltó por la técnica artesanal de confeccionar sus vestidos y la sostenibilidad de su diseño.



La primera dama usó un abrigo, vestido, guantes y mascarilla de tela azul, con detalles de chifón, terciopelo y perlas de Swarovski. Los zapatos son Jimmy Choo.

Michelle Obama y un diseñador afroamericano

La exprimera dama Michelle Obama no pasó inadvertida durante la ceremonia de investidura por su imponente look. Además de ser reconocida como una gran líder política, oradora, escritora y filántropa, Michelle también se destaca por su gran sentido de la moda.

Al igual que Kamala Harris, para esta ocasión Obama también seleccionó al joven diseñador afroamericano Sergio Hudson, quien está llamando la atención de varios famosos.

El vestido de Michelle en un tono vino ha sido resaltado por ser un look monocromático con un cinturón dorado que rompe la uniformidad del mismo y le da elegancia e imponencia.

Joe Biden en un clásico Ralph Lauren

Joe Biden optó en su traje por el diseñador que más simboliza la moda estadounidense: Ralph Lauren. También escogió una corbata color lavanda.



Su estilo para asumir como nuevo Presidente de los Estados Unidos fue un traje azul marino, camisa blanca con puño de gemelo, corbata azul cielo y un abrigo tres cuartos negro.



Ralph Lauren es un habitué de las esferas del poder y la elección de este diseñador es considerada por los expertos como un mensaje del regreso del decoro y los valores de los Estados Unidos.



Lady Gaga y la paloma de la paz

La cantante Lady Gaga entonó el himno nacional con un vestido inmenso de fiesta de torso azul noche cerrado hasta el cuello y amplísima falda roja con cola de la marca parisina Schiaparelli, diseñado por su director artístico, Daniel Roseberry, así como con un inmenso broche dorado de una paloma de la paz sobre el corazón.



"Como un estadounidense que vive en París, este atuendo es una carta de amor al país que tanto extraño y a una artista cuyo trabajo admiro desde hace mucho tiempo", dijo Roseberry al New York Times.

Jennifer López en Chanel

Jennifer Lopez, invitada para realizar una intervención musical, también brilló por su talento, su posición política y su look.

La cantante neoyorkina interpretó 'This land is your land' y aprovechó el momento para lanzar un mensaje en español: "Una nación bajo Dios, indivisible con libertad y justicia para todos".

Estuvo vestida de blanco inmaculado, toda en Chanel: pantalón ancho con un cinturón de cadenas, blusa con grandes volados en el pecho, abrigo blanco largo y profusión de grandes joyas en manos, muñecas, orejas y cuello.