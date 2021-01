La cantante Jennifer Lopez, ícono latino en Estados Unidos, fue una de las encargadas de la intervención artística durante la investidura de Joe Biden como presidente 46 de los Estados Unidos.

JLo, como es mundialmente conocida, interpretó 'This land is your land' y aprovechó el momento para lanzar un mensaje en español: "Una nación bajo Dios, indivisible con libertad y justicia para todos".

El gesto ha sido interpretado como una de las manifestaciones de inclusión que caracterizaron el discurso de Biden como Presidente, en una ceremonia cargada de simbolismos sobre la diversidad étnica y racial de Estados Unidos que defiende la nueva administración.