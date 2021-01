Álvaro José Carvajal Vidarte

Joe Biden, quien este miércoles tomó juramento como nuevo presidente de los Estados Unidos, hizo hincapié en la necesidad de recuperar la unidad del país.



"Este es el día de los Estados Unidos. Este es el día de la democracia. Un día de historia y esperanza... de renovar y resolver", inició Biden, luego de agradecer a los presentes.



Y agregó, "hoy celebramos el triunfo no de un candidato, sino de una causa: la causa de la democracia. La voluntad del pueblo ha sido escuchada y la voluntad del pueblo ha sido atendida. Aprendimos de nuevo que la democracia es preciosa, es frágil. Y, a esta hora, la democracia ha prevalecido", continuó.



En su discurso, Biden también aseguró que su país va a vencer "el terrorismo doméstico" y la ideología de la supremacía blanca. "Vamos a derrotar al extremismo", recalcó.



"Esta es una gran nación, somos buenas personas y con el pasar de los siglos hemos logrado tanto y aún tenemos mucho más que lograr", indicó.



Hizo hincapié en que trabajará en "restaurar el alma" y dijo que será un presidente para todos los estadounidenses.



"Les prometo que lucharé tanto por aquellos que no me respaldaron como por aquellos que lo hicieron".

Noticia en desarrollo...