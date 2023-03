Meryl Streep llega a la tercera temporada de 'Only Murders in the Building'

Star+ presentó el primer adelanto de la tercera temporada de 'Only Murders in the Building', la aclamada serie de comedia protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez.



El primer adelanto, que se transmitió durante la 95ª entrega de los Premios Oscar, muestra a la estrella invitada y ganadora del Oscar Meryl Streep en la nueva temporada, que llegará muy pronto exclusivamente al servicio de streaming.



Las primeras dos temporadas completa están disponibles en la plataforma.



De las mentes de Steve Martin, Dan Fogelman y John Hoffman, 'Only Murders in the Building' es una memorable serie de comedia, misterio y asesinatos, que gira en torno a tres extraños: Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez), quienes comparten una obsesión por las historias de crímenes y que de repente se encuentran envueltos en uno.



Cuando ocurre una muerte espeluznante en su exclusivo edificio de apartamentos del Upper West Side de Nueva York, el trío sospecha que se trata de un asesinato y emplea su conocimiento sobre crímenes para descubrir la verdad.



Mientras graban su propio podcast para documentar el caso, los tres descubren los complejos secretos del edificio que se remontan a muchos años atrás. Quizás aún más explosivas son las mentiras que se cuentan entre ellos. Pronto, se dan cuenta de que el asesino podría estar viviendo entre ellos mientras corren para descifrar las crecientes pistas antes de que sea demasiado tarde.



Lea aquí: La niñera más famosa del mundo vuelve a conquistar la pantalla

Aunque Streep es ampliamente laureada en el cine, siendo la actriz más nominada a los Premios, como ha sucedido en los últimos años con otros intérpretes, ella también se ha dejado seducir por las plataformas para hacer televisión.



Hace pocos años dio el salto a la pequeña pantalla con 'Big Little Lies', una aclamada serie de HBO en la que compartió protagonismo con Nicole Kidman y fue nominada al Emmy a mejor actriz de reparto.



En los próximos días también estrenará 'Extrapolations', un drama de intriga que “presenta un futuro cercano donde los efectos desastrosos del cambio climático se han integrado en nuestra vida cotidiana”, apunta su sinopsis. “Ocho historias entretejidas sobre el amor, el trabajo, la fe y la familia de todo el mundo explorarán las decisiones íntimas que cambian la vida, y que se deben tomar cuando el planeta está cambiando más rápido que la población”.



Vea además: ¿Ardido? Piqué habló de la canción de Shakira con Bizarrap y 'Claramente' reaccionó a los dardos