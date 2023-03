¿Ardido? Piqué habló de la canción de Shakira con Bizarrap y 'Claramente' reaccionó a los dardos

Una vez más, la polémica separación entre Shakira y Gerard Piqué vuelve al ojo del huracán, esta vez por cuenta del exfutbolista del Barsa, quien habló por primera vez de su separación con la colombiana y todo el furor que ha causado su canción junto a Bizarrap.



En la entrevista realizada por el periodista Jordi Basté, el exjugador catalán, respondió, entre otras cosas, sobre el presunto caso de corrupción en el FC Barcelona y el posible regreso de Lionel Messi a la escuadra blaugrana.



Sin embargo, lo que llamó la atención del ex de Shakira, fue la pregunta que el periodista le hizo al sobre la Music Session #53 que ella compuso junto a Bizarrap, en la que 'claramente' le lanzaron dardos al exfutbolista y su actual pareja, Clara Chía.



A lo que Piqué contestó: "No quiero hablar del tema, no creo que toque. Tenemos una responsabilidad, los que somos padres debemos proteger a nuestros hijos. Cada uno toma sus decisiones. No tengo ganas de hablar más. Solo quiero que mis hijos estén bien".



Por otra parte, sobre la aparición de Milan, su hijo mayor, en el programa de la Kings League, dijo que al niño le hacía ilusión asistir y que por eso lo había llevado.



"Solo quiero que mis hijos estén bien. Siempre he tenido una relación próxima con mis hijos, me pidió salir en la Kings League... le hacía ilusión. Nada me hace más feliz que hacer feliz a mi hijo. Lo volvería a hacer. Parece que tenga más años de los que tiene”, precisó Gerard Piqué.



Lo anterior, porque se rumoraba que Shakira se habría enfadado por la aparición de Milan en esta transmisión, pues pirque lo llevo sin su consentimiento y que en teoría debió haberlo hecho.



“Cada uno toma las decisiones que cree las mejores. Yo hago las cosas de una manera, intento hacerlo de la mejor forma. Yo estoy bien, feliz. Con muchas ganas de continuar haciendo cosas y que el Barça siga ganando”, afirmo el ex de la colombiana.



Cabe mencionar que mientras Piqué concedía esta entrevista, Shakira estaba de regreso a España, luego de presentarse en el Show de Jimmy en Nueva York y recibir 14 Guinness Records, cuatro de ellos, compartidos con Bizarrap.