Mensajes emotivos, reacciones en redes y el previo del show de Karol G y Anahí en México

Los fanáticos de Karol G y Rebelde (RBD) aún no salen del asombro tras la sorpresiva aparición de Anahí, intérprete de Mía Colucci en la célebre serie adolescente, en uno de los conciertos de la artista paisa en México.



Este emotivo encuentro, donde cantaron 'Salvame', tema icónico de Rebelde, generó un montón de reacciones en redes sociales, incluyendo a las mismas artistas que se elogiaron mutuamente.

Karol G publicó un video, el cual ya superó las 10 millones de reproducciones en menos de 24 horas de haberse publicado, en el cual le expresa a Anahí todo lo que sintió al haber compartido escenario.



"Todavía estoy llorando", escribió la paisa, en su extenso texto donde declara su admiración por la mexicana. "Fue increíble ver como a pesar de los años de ausencia aún brillas con tanta intensidad".

Cabe recordar que la artista mexicana llevaba 11 años sin cantar y fuera de la actuación y la industria del entretenimiento, debido a que se dedicó completamente a su familia. Desde el 2015 está casada con Manuel Vasco, exgobernador de Chiapas, en México, y político de ese país. En el 2017 nació su primer hijo, Manuel y en febrero del 2020, poco antes de la pandemia, nació Emiliano, el segundo hijo de la pareja.



Tras este sorpresivo y nostálgico regreso a los escenarios, Anahí también reaccionó en sus redes, si antes responderle a Karol G, regresándole honores.



"Me va a explotar el corazón !!! No puedo expresar con palabras lo que me regalaste", escribe la artista.

Lo que no se vio antes del concierto

Anahí puso un video en sus redes sociales con imágenes exclusivas en el camerino en su encuentro con Karol G, a quien le aceptó la invitación de regresar a los escenarios. Mostró además imágenes de los ensayos y el gran momento, el cual llenó de emoción a los miles de asistentes y otros millones que reaccionaron al encuentro en las redes.

Los memes que dejó el encuentro

Los usuarios de internet y que claramente no estuvieron en el concierto, reaccionaron con su creatividad humorística a través de los memes. Muchos expresando su nostalgia por el momento que les evocaba su infancia y adolescencia con Rebelde.

así quede viendo los videos de anahí y karol g pic.twitter.com/V4RQk4cHWU — ⚯͛ Lithium Sodium (@lithiumsodium_) June 12, 2022

Yo viendo el vídeo de Anahí con Karol G

Y cada vez que Karol dice que es súper fan

Inmediatamente yo: pic.twitter.com/uUDMFtvvCr — Andrea|AC💫🇨🇴 (@Anahis_club) June 12, 2022

* Karol G y Anahi abrazadas llenas de sentimiento después de cantar Sálvame juntas *

Yo : pic.twitter.com/5JOPbDHfAh — 𝐶𝑎𝑚𝑖 (@CamilaGomezG_) June 12, 2022

E incluso otros deseando vivir el momento en vivo.