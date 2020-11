Álvaro José Carvajal Vidarte

Melina Ramírez reveló en las últimas horas a través de un Igtv en su cuenta de Instagram que ha sido víctima de acoso por parte de 'exfans' que han llegado, incluso, a enviarle amenazas de muerte.



En el video de 13 minutos, la presentadora caleña indicó que "desde hace mucho tiempo tenía muchas cosas que quería salir a decir, y tenía mucha rabia y dolor, pero no podía decirlas porque las iba a decir de una manera que no era", por lo que optó por no publicar nada de su vida personal y centrarse en su trabajo, salvo temas puntuales, como lo hizo este miércoles.



"Desde hace más o menos un año y dos meses, yo vengo siendo acosada por un grupo de niñas el cual, en teoría ellas eras fans -eso es lo que creemos, que ellas eran fans-. Después todo esto se convirtió en otros sentimientos, de rabia y de odio", relató.

Aseguró que le restó importancia al comienzo, porque tomó los mensajes como si fueran de 'haters' (personas que acostumbran, a través de las plataformas digitales, a insultar y denigrar de distintas maneras a otra organización, persona o producto) y, admitió, "uno no tiene que agradarle a todo el mundo".



"Trataba de no pararles bolas, pero la verdad es que esto fue tomando fuerza al punto de que me empezaron a amenazar de muerte, me empezaron a amenazar de que iban a atentar contra mi integridad física, que me iban a dejar 'rayada como una cebra'. Un montón de cosas que no se alcanzan a imaginar", contó.



Melina Ramírez aseguró que sus acosadoras la atacan continuamente e incluso crearon grupos en WhatsApp para coordinar sus actividades, "un tema súper delicado que fue escalado al Gaula y a la Fiscalía".



"Inventaron muchísimas cosas"

La caleña aseguró que hizo público el acoso del que es víctima por solicitud de autoridades y abogados y como una forma de hacer un llamado de atención ante la situación pues incluso, afirmó, le han escrito a su número de WhatsApp.



"Son personas malintencionadas que han utilizado ese silencio largo que tuve para inventar, porque en realidad inventaron muchísimas cosas, sacaron sus hipótesis e ideas y así lo fueron diciendo en redes, y lo triste es que mucha gente les creyó", explicó.



Aseguró que prefirió no desmentir esas acusaciones porque tenía "tanta rabia y tanto dolor por el momento por el que estaba pasando que no lo estaba tomando bien y entonces me tuve que retirar", lo que, aseguró, fue aprovechado por sus acosadoras.



"Se inventaron cualquier cantidad de cosas y no solo la gente les creyó sino que muchísimos medios de comunicación. Estas niñas contactaron a revistas de chismes, a medios de chismes, a todos esos medios que cualquier noticia les sirve para generar polémica", se lamentó.

Cuestionó que "ningún medio se tomó el tiempo de llamar a preguntar a la fuente, que era yo, de si era verdad o no, de si esta historia era así o no, si esto estaba pasando así o no" e hizo a los medios que "ejerzan su trabajo con el mayor profesionalismo posible" y "se tomen el tiempo de llamar a la fuente".



Así mismo, indicó que "lastimosamente también eso es lo que consume la gente, entonces es un llamado a revisarnos. Si a usted le gusta ese tipo de noticias morbosas, dañinas, destructivas, tóxicas, es porque... ¿qué pasa en su mente, qué pasa en su vida, qué pasa en su corazón que le llama la atención ese tipo de cosas?".



Finalmente, aseguró que va a llevar el caso "hasta el final (...) No puede ser que las redes sociales se volvieron un lugar que generan tanto miedo, en el que las personas van y destruyen, inventan, dicen y difaman, hacen daño y no pasa nada. Eso no puede ser así, eso tiene qué cambiar".