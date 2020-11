Sebastián Villalobos confirmó que tiene covid-19, así ha llevado la enfermedad

Álvaro José Carvajal Vidarte

Sebastián Villalobos, el popular youtuber colombiano que cuenta con 6,6 millones de suscriptores en la plataforma, confirmó este fin de semana que él y su familia padecen covid-19.



"Mi familia y yo hemos dado positivo luego de realizarnos la prueba de covid. Estamos todos juntos en casa, cuidando los unos a los otros. La energía es poca, pero la fe es grande. Vamos a estar bien", escribió Villalobos en una publicación en su cuenta de Instagram.



Varios de sus seguidores le enviaron mensajes de ánimo y le desearon pronta recuperación.



El influenciador ha compartido a través de sus historias de Instagram cómo han sobrellevado él y su familia la enfermedad.

El influenciador y su familia permanecen en su hogar y tratado de llevar la enfermedad de la mejor manera, sobrellevando los síntomas.



Comentó que su mamá, Viviana Villalobos, ya había perdido el olfato, una de las manifestaciones recurrentes del padecimiento por el coronavirus.​



Aunque indicó que él solo había padecido de cabeza y síntomas leves, este lunes aseguró que sintió con mayor fuerza la enfermedad.



"De todos los días en que he estado con esta 'vuelta', yo creo que hoy es el que más 'me pegó'. De verdad, me siento 'pa'l perro'", dijo en sus historias.



Villalobos se une a la lista de famosos colombianos que ha contraído la enfermedad, entre los que se encuentran los presentadores Jessica Cediel y Carlos Calero, los actores Fernando Solórzano y Danna García y los músicos Alci Acosta y su hijo, el 'Checo'; Fabiola Calle (de 'Las hermanitas Calle'), J Balvin, Karol G, Llane (ex Piso 21) y Juan Pablo Villamil (del grupo Morat).