"Me ha roto en mil pedazos", Joana Sanz confirmó su divorcio de Dani Alves

Con una carta escrita a 'puño y letra', la modelo española, Joana Sans, confirmó su separación del futbolista, Dani Alves, con quien compartía una relación desde el año 2015.



En el texto publicado en sus redes sociales, Sans hizo le dijo adiós a Alves, asegurando que han sido "meses horribles" desde que se supo el caso de abuso sexual que involucra directamente al futbolista, quien al parecer violó a una mujer en una discoteca de Barcelona.



Así entonces, la modelo expresó todo su dolor, pues al parecer, cuando salió a luz esta denuncia, ella aún seguía con el futbolista brasilero.



"Desde pequeña escribo mis sentimientos para expresarme, supongo que por ser hija única. Sea por lo que sea, me hace bien. Me encantaría que las líneas aquí escritas sean de amor y felicidad, pero no es el caso. Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí que muy oscuras y dolorosas", precisó Sans.



Además, agregó que siempre recibió todo el apoyo y amor de él, por lo que se siente adolorida. "Siempre estuvo cuando más lo necesitaba. Siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos. Creo que me va a costar años de vida, su forma de mirarme, esa forma como si yo fuera lo más increíble del mundo".



Cabe recordar, que en meses anteriores Joana Sans, borró las fotos que tenía junto a Alves en sus redes sociales, lo que despertó aún más las sospechas de su separación.