El Papa habla con los jóvenes en un esperado documental que llegará en abril a plataforma

“AMÉN. Francisco responde”, llegará a Latinoamérica el próximo 5 de abril en exclusiva por Star+. El especial, dirigido por Jordi Évole y Marius Sánchez, se centra en el encuentro que mantiene el actual líder de la Iglesia católica con diez jóvenes de diferentes edades y procedencias, con vidas y experiencias muy diversas. Se trata de un momento excepcional y exclusivo nunca antes grabado por una cámara: una conversación cercana y honesta, entre una de las personas más influyentes del mundo y diez jóvenes adultos de entre 20 y 25 años de habla hispana.



Fuera de las paredes del Vaticano, el Papa aborda en su charla con estos jóvenes temas como la migración, el feminismo, el papel de la mujer en la Iglesia, el aborto, la pérdida de la fe, la identidad de género y orientación sexoafectiva, los abusos en la Iglesia, el racismo, o el bullying, entre otros.



El encuentro entre el Papa y los diez jóvenes adultos seleccionados se produjo en junio de 2022 en el Pigneto, uno de los barrios más alternativos de Roma. El Papa habla sin reservas y el resultado de este excepcional encuentro es un diálogo intenso y dinámico basado en la empatía, la curiosidad, el respeto y el aprendizaje mutuo.



Al concluir la reunión, el Papa Francisco dijo: “Aprendí mucho de ustedes en este encuentro pastoral. Les agradezco el bien que me han hecho”.



Para Évole y Sánchez, directores del especial, este trabajo ha supuesto “una oportunidad única de juntar dos mundos que normalmente no se tocan, de hacer dialogar a una de las personas más influyentes del mundo con un grupo de jóvenes adultos cuyas vidas a veces chocan frontalmente con los postulados de la Iglesia. Y ha supuesto un acto de una gran generosidad, tanto por parte del papa Francisco como por parte de los 10 jóvenes”.



“Que el Papa Francisco se siente a dialogar con jóvenes adultos que están en la periferia de la iglesia católica con esta honestidad y cercanía le da un enorme valor a este especial. Fue un encuentro único y estamos muy orgullosos de poder descubrírselo al mundo,” ha señalado Sofía Fábregas, vicepresidenta de producción de Disney+ en España.



Este especial formará parte del catálogo de Star+, que ofrece contenidos que abarcan los diversos intereses de las audiencias e invitan a la reflexión sobre diferentes temas. Vinculadas al abordaje de las creencias, en Star+ se encuentran disponibles las dos temporadas de “The Story of God with Morgan Freeman”, una serie documental producida por National Geographic en la que Morgan Freeman explora varias culturas y religiones, abarcando temas acerca de la fe con el objetivo de comparar varios puntos de vista para tratar de resolver preguntas que la población se hace frecuentemente. Estos contenidos promueven una cultura de reconocimiento, valoración y respeto por las diferencias.