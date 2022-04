Mauro Castillo habla sobre 'Bruno' y su momento de mayor brillo después de Encanto

Si a alguien se le ven las ganas, como dice la canción que él interpretó en el 2002 con el Grupo Niche, es a Mauricio Castillo Rivas, más conocido como Mauro Castillo, el primer caleño en presentarse en la ceremonia de los Premios Óscar, el 27 de marzo, interpretando junto a Carolina Gaitán y otras estrellas del universo musical ‘No se habla de Bruno’, la canción más exitosa de la historia de Disney, según lo confirmó la también caleña, vicepresidenta líder de la industria latina Billboard, Leila Cobo.



Las cifras así lo revelan, el tema de Encanto, ganadora del Óscar a mejor película animada, inspirada en las tradiciones colombianas, tiene más de 400 millones de visitas en su versión en inglés ‘We Don't Talk About Bruno’ en casi cuatro meses, mientras que la canción en español ya superó las 100 millones de visitas en un mes.



El éxito de Félix, el personaje de Mauro en la película sobre la familia Madrigal, ha sido enorme. Pero no es fruto del azar, él es un artista integral: cantante, compositor, trombonista, actor y productor musical. Así habló para El País, este egresado orgulloso de la Universidad del Valle, reconocido por su calidez y por portar con orgullo la bandera de la afrocolombianidad:



¿Qué pasaba por su cabeza en el momento de presentarse en los Óscar?



Por mi cabeza solo pasaba agradecimiento con la vida por las oportunidades que se me van presentando justo cuando estaba preparado para asumirlas. La educación recibida le sirve a uno en estos casos, donde tienes que mostrar no únicamente sentimientos, sino precisión y alegría porque se trata de contar no solamente tu historia, sino la de tu barrio y de tu ciudad. Ahí se necesita consistencia.



Yo estaba muy feliz y nervioso por el público, porque los actores siempre están queriendo recibir cosas, aprender de la gente, de lo que ven día a día, eso nutre sus carreras. A uno nunca se le quitan los nervios y la ansiedad y como decía el Joe Arroyo: “El día que se le quiten los nervios antes de subir a la tarima, hasta ahí llegó la carrera”. En realidad fue un bello momento, espero se repita. ¡Seguro se va a repetir!.

Muchos colombianos quedaron con la duda de por qué llegaron otros artistas a cantar No se Habla de Bruno, sin ser sus intérpretes originales en ‘Encanto’, si a ustedes los invitó la Academia. ¿Cuál es la razón?



Hay que recordar el episodio con el cantautor uruguayo Jorge Drexler, en el año 2005, primer artista de habla hispana que compitió por el Óscar con una canción en español: Al Otro Lado Del Río, de la película Diarios De Motocicleta; pero no lo dejaron cantarla porque no era reconocido y pusieron a Antonio Banderas a interpretarla, acompañado del guitarrista Carlos Santana. Cuando, para sorpresa de muchos, se ganó la estatuilla a Mejor Canción Original, al recibir el premio y besar la mano del inmortal Prince, en lugar de dar agradecimientos, su respuesta no fue dar un discurso, sino cantar la canción. Teniendo en cuenta estos antecedentes, es muy interesante que nos hayan tenido en cuenta.



El productor Will Packer, quien debutaba en los Óscar, decidió hacer una fiesta de lo latino y, en un guiño a este genio de la música y responsable de este gran éxito musical, Lin-Manuel Miranda, neoyorquino de origen puertorriqueño, llamó a los artistas Luis Fonsi y a las artistas Becky G y Meghan The Stallion. Queda abierta la oportunidad para juntar todo el elenco y hacer una presentación con todas las de la ley.



En la ceremonia intercambió opiniones con Serena Williams y Lupita Nyong’o, ¿Cuál fue como ese mensaje de hermandad que se dieron?



Oye, chévere, chévere, pero en las redes mucha gente decía “no diga que usted es afrocolombiano, diga que es colombiano”. Me pasó con algunos periodistas de Los Ángeles y de Hollywood que me dijeron que no sabían que en Colombia había personas afro, deportistas, músicos y actores, y qué mejor oportunidad para mencionarlo que en los Óscar, un espacio para dar esa visibilidad a estas comunidades que han estado invisibilizadas. Sé que hay quienes al escuchar la palabra afrocolombiano se pueden sentir excluidos. No obstante, es una situación que hemos tenido que lidiar los afrocolombianos por décadas y no se trata de excluir a nadie, sino de resaltar y decir “Colombia también es esto”.



En las redes hay una dinámica que empezó hace mucho tiempo con tintes políticos, en especial en Twitter, yo prefiero evitar meterme en esos rollos. Pero, es válido mencionar el tema de la educación pública; las personas, generalmente, no conocen este ecosistema, donde se encuentran personas de distintas religiones, creencias políticas, entre otros campos, y se aprende a convivir y a respetar todas las opiniones.



Yo tenía que agradecer a la Universidad del Valle porque no estudié en otra, me siento agradecido porque la educación pública brinda estas posibilidades de seguir y no se trata solo de inspirar a las personas que están dentro de la marginalidad, sino a la gente que tiene recursos para llegar a los distintos espacios contando la historia de Colombia, orgulloso de su ‘caminao’, de su ‘hablao’.



Soy el primer artista de salsa afro en los 94 años de los Premios Óscar en estar ahí parado cantando un chachachá. La invitación es a que sigamos contando de dónde venimos, a construir desde una nueva narrativa y que no nos sentemos a esperar que los demás trabajen, sino demostrar nuestra cultura, porque tenemos en nuestros corazones la palabra inclusión.



Castillo firmó con Codiscos y asegura que vienen nuevos proyectos musicales y con la productora de la película ‘Encanto’. Especial para El País

Esos dos mensajes que justamente cita, fueron contundentes, el de inspirar y el de la larga vida a la educación pública. ¿Cuál fue su intención?



Son cosas que van saliendo del corazón en el momento, uno nunca llega al reconocimiento sin el resultado de un esfuerzo, de una familia, vale la pena dentro de esa retrospección pensar en todo lo que se ha hecho para llegar a ese punto. Y es importante exaltarlo.



Vive desde hace tiempo en Orlando, Florida, hace más de 16 años tiene la residencia por habilidades extraordinarias en la música y aprendió inglés leyendo los manuales de audio. ¿Cómo ha sido ese proceso?



Aprendí inglés así, a leerlo y a escribirlo, el problema cuando aprendes con los manuales es que es muy técnico. Busqué a un profesor caleño muy brillante, Edwin Valencia, porque siempre tengo la caleñidad en la cabeza.



Vivo hace cuatro años en Orlando, pero voy varias veces al mes a Colombia, a tocar, a desarrollar proyectos. Tengo un par de empresas allá de música para la industria de los videojuegos, de la publicidad. Yo creo en el país y en aportarle a que crezca desde las artes y los distintos talentos.



Tengo una residencia por habilidades extraordinarias en la música porque he escrito algunas cosas sobre esa dualidad entre la escuela clásica y lo que pasa en la calle con nuestro folclore. Demostré las funciones que hice cuando me gané las tres veces el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, más el recorrido que había hecho con Niche y algunas nominaciones a los Grammy, también por mis capacidades tocando el trombón y interpretando músicas urbanas como el jazz, eso hizo que me dieran la residencia.

Es reconocido como artista integral, músico formado, cantante, compositor, ex integrante del Grupo Niche, pero uno pensaría que con ‘No se habla de Bruno’ y Encanto se ha dado más a conocer en su país...



Eso pasa. A mí no me gustan los números, porque no miden todo y prueba de eso es que después del Grupo Niche y de interpretar a Manyoma en la serie televisiva sobre Joe Arroyo, he vivido de la música.



En Colombia no hay una industria de la música sino circuitos donde pasan artistas y dinero, se necesita resaltar en algún segmento para sobrevivir, y eso es lo que le pasa a la salsa, hay varios actores dentro de esta pero no están unidos. Ahora lancé la canción ‘Chacha Me’. Es un chachachá que tiene bugalú y montuno. Y otro circuito son los bailarines y los de Cali ya están subiendo videos bailando la canción. Por eso da la impresión de que uno está creciendo, cuando uno siempre ha estado allí.



Ahora mismo el tema está viral, en Colombia, en Estados Unidos, en Ecuador, en México, esas cosas hacen que se vea más. Pero la salsa es tan noble y del corazón que hay producciones musicales del género a diario, pero no recogen lo que siembran digitalmente ni vendiendo discos, pero por cultura permanecerá. En la calle vos tocás una maraca y hacés salsa, eso no pasa con el pop, al que tenés que meterle luces, batería, teclados y sintetizador, tenés que armar ese imaginario, la salsa se cocina sola.



¿Qué le dejó su paso por el Grupo Niche?



Muchas cosas bellas, el cariño de la gente, la experiencia, las ganas de hacer mi propio proyecto, entendiendo la abstracción que Jairo Varela hizo de la salsa, los deseos de hacer mi propio sonido. Eso me impulsó a componer mis propias canciones y tengo ya mi repertorio. Me piden mucho temas del Joe Arroyo. Pero de las cosas no tan chéveres es que siempre he querido alternar con el Grupo Niche, solo que dentro de las cláusulas ellos prohíben que artistas que hayan estado en la agrupación lo hagan.



El propio Jairo me decía: “Yo sé que vos remás solo y volás con tus propias alas, pero vení te invito a la gira de los 30 años”. Yo por el grupo no siento más que agradecimiento, los respeto, quiero y admiro, nunca tuve un problema con Jairo ni con su familia. Pero estaría chévere cantar juntos.