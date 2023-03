Más vigente que nunca: Paola Turbay, la soberana del raiting que vuelve a brillar en las pantallas

Esta semana Paola Turbay regresó triunfal a las pantallas del Canal RCN, en la telenovela más vista del momento en Colombia, Ana de Nadie. La exreina, presentadora, actriz y psicóloga retorna en el papel estelar de Ana Ocampo, talentosa arquitecta de 50 años, dedicada a su hogar y a su esposo, cuya vida da un giro de 360 grados cuando descubre que su esposo le es infiel.



Aunque se trata de una nueva versión del éxito televisivo Señora Isabel, que protagonizaron en 1993 Judy Henríquez y Luis Mesa, el ángel y carisma de Paola han conquistado a la audiencia que anhelaba volver a verla.



Hay que recordar el paso por Hollywood de la primera virreina colombiana, quien actuó en series como True Blood, Killer Women, Royal Pains, Californication, y su destacado protagónico en Cane, producción que se canceló debido a la huelga de guionistas que azotó a la meca del cine en 2007. Dicho por la propia Paola, la crianza de sus hijos fue la prioridad que la llevó a dejar su carrera en Estados Unidos y regresar a Colombia.



En eso, precisamente, se identifica con Ana, su nuevo personaje, cuyo amor hacia la familia es la fuerza que motiva a esta mujer profesional, de carácter firme, a dedicarse por completo a sus hijos y a ser su sostén, eje y guía.



Para Paola, quien habló con El País vía zoom, meterse en la piel de Ana ha sido una oportunidad para representar a las mujeres que creen en las segundas oportunidades, “el personaje llegó como caído del cielo. Ella cree que tiene una vida tranquila, hasta que debe atravesar una tormenta, y en medio de ese viaje encuentra la belleza y sigue sin rencores”.



La novela cuenta con importantes talentos colombianos, entre ellos con Jorge Enrique Abello, en el papel de Horacio Valenzuela —esposo de Ana—, quien pone en riesgo la estabilidad de su familia por seguir sus sentimientos egoístas. “Es un hombre que tiene muchas fachadas y que logra manipular con facilidad a las personas que están a su alrededor”, describe Abello su personaje.



En el papel de la madre de Ana está nada menos que la mismísima Judy Henríquez, y junto a ellas actúan talentos que en los últimos años ha producido la televisión colombiana como Carlos Baéz, Sebastián Carvajal, Camila Zárate, entre otros. “Desde que me pasaron el guion, me dijeron que el proyecto iba a tener actores de muy buena calidad; pero, no sabía quiénes eran, y la verdad, no exageraron, acá no hay actor regular. Todos son absolutamente increíbles, y siempre hay una oportunidad para ayudarnos a crecer en nuestro trabajo”, cuenta Paola.



En la novela, Ana estará respaldada por sus amigas (Adriana Arango y Adriana Romero), que la llevarán a darle una nueva oportunidad al amor; pero, con un hombre 20 años menor que ella, una situación por la que se tendrá que enfrentar los estereotipos sociales y, por su puesto, a su familia.



Ana de Nadie Especial para El País

“Es un relato muy cercano al público, y aunque sí tiene su historia base, también abordamos diferentes etapas de la mujer, desde los 17 años que tiene Florencia y está envuelta en el mundo de la tecnología, hasta Dolores, que tiene 73”, explica Luis Sierra, director de Ana de Nadie.



Con su regreso a las producciones colombianas, Paola está recogiendo lo que ha sembrado a través de los años, desde que era muy joven ha estado en las pantallas y en los corazones de las familias colombianas. Su carrera frente a las cámaras inició a los 14 años cuando hizo parte de un comercial para una marca internacional.



“Mi papá no quería que yo hiciera comerciales, un día me pararon en la calle y me ofrecieron hacer parte de un comercial de Pepsi, yo le rogué a mi papá para que me dejara participar y apenas me dijo que sí, ya no hubo vuelta atrás”.



Aunque su primer trabajo actoral fue para esta marca de gaseosa, el proyecto que más le dio visibilidad fue su participación en la publicidad de una famosa bebida achocolatada. “Ese fue mi primer acercamiento real a las cámaras, en ese tiempo se grababa en formato cine. Conocí y aprendí mucho del mundo en el que decidí trabajar, y desde ahí despegó mi carrera en comerciales, incluso antes del reinado y de participar en televisión”.



Fue presentadora de clips, pasó por el Noticiero QAP —en el que conformó una bonita amistad con Jaime Garzón—, y más tarde, fue conductora en Hola Paola, pocas olvidan sus protagónicos en Las Noches de Luciana, Leche y Noticias Calientes.

Proyecto familia

A la par con sus éxitos profesionales, uno de los mayores logros de Paola Turbay ha sido conformar un sólido hogar; desde hace 28 años comparte sueños, proyectos y vida con el ejecutivo Alejandro Estrada, a quien conoció en 1992, después de dos años de noviazgo, llegaron al altar el 24 de septiembre de 1994.



“Lo más importante es desde el principio casarse con la persona que tienes enfrente y no con la que tú esperas que se convierta, y entender que la familia y el matrimonio son el proyecto más importante de la vida y tratarlo como tal”, revela la exreina sobre uno de sus más valiosos secretos.



La pareja ha mantenido su relación en privado, aunque a veces comparten post de ellos y sus hijos, Emilio y Sofía, en redes sociales. Herederos de su talento, durante muchos años se les vio junto a su mamá en los sets de algunos comerciales. “Disfrutamos compartiendo entre escenas, recuerdo que Emilio era muy carismático, y a veces contaba algunos chistes que a todos nos divertían demasiado, por eso pensé que sería comediante, pero al final se decidió por el mundo de los negocios y me siento muy orgullosa”, anota ella.



Sobre su hija Sofía, Paola cuenta que se inclinó por el mundo de la comunicación, “es muy buena escribiendo y haciendo proyectos sonoros, no siento que esté siguiendo mis pasos, la veo más construyendo su propio mundo”, afirma la también empresaria, quien el año pasado anunció el cierre de su empresa de productos cosméticos ‘24/7’.

Paola considera que el matrimonio debe ser como un emprendimiento al que se debe cuidar con esfuerzo cada día. Redes sociales de Paola Turbay: @paolaturbay

“Después de siete años de compartir con ustedes un universo lleno de salud, bienestar y amor propio, nos vemos obligados a suspender operaciones por razones que se salen de nuestras manos”, publicó en la cuenta de Instagram de la marca.



Todo se debió a que la exreina dejó en manos de la empresaria Katherine Loaiza Galeano, el área administrativa y financiera, para ella encargarse de las comunicaciones.



Sin embargo, a los pocos meses, su socia incumplió con los pagos a los colaboradores y proveedores, además de estafar a Paola.



Pese al amargo incidente, que aún no se ha resuelto por completo, ella sigue pensando que el agradecimiento es vital, así como “tener la mejor actitud frente a la vida y sacar lo mejor de cada uno”.



Ese es, al parecer, uno de sus secretos mejor guardados de la exvirreina universal de la belleza para mantenerse siempre joven.