Más detalles de los movimientos de infidelidad de Piqué y la foto con una chica en Suecia

Tras confirmarse la separación de Gerard Piqué y Shakira, luego de 12 años de relación, se conocieron más detalles de la supuesta infidelidad del futbolista y se conoció además una nueva foto en la que se le ve acompañado de una chica.



De acuerdo con lo revelado por el programa de entretenimiento español Socialité, emitido en Telecinco, el futbolista tenía su propia 'estrategia' para hacer de las suyas y pasar desapercibido.



Según este medio, el futbolista catalán no usaba ninguno de sus carros para salir, sino que se desplazaba en taxi. Asimismo, señalaron al bar La Traviesa como el preferido de Piqué, donde además trabajaría su amante.



A este lugar y los otros en donde suele organizar fiestas, el jugador del Barcelona iría acompañado, en la mayor parte de las veces, de su compañero de equipo Riqui Puig.

Por último, aseguraron que Gerard Piqué ingresa por una puerta lateral para evitar ser detectado. Allí, tendría un sitio reservado, cubierto de cortinas rojas y donde solo él decide quién ingresa.



La influencer ecuatoriana Luciana Guschmer había comentado, hace unos días atrás, que una vez fue invitada por una amiga a una de las fiestas de Piqué, donde estaba prohibido el ingreso de celulares.



“Me contó las razones por las cuales no dejaban que uses el celular en estos lugares, porque había muchos jugadores que iban y se drogaban o consumían demasiado alcohol y si eso se hacía viral podía ser una repercusión para el club”, contó.



Jordi Martín, paparazzi entrevistado por Socialité, reveló que las fiestas de Piqué no son un secreto en España, sin embargo, las últimas que ha realizado son más escandalosas.



“Llevo 12 años siguiéndolo, y es muy conocido en Barcelona, las fiestas que hace (...) Pero me recalcan que últimamente está desfasado, gastando muchísimo de fiesta con su compañero Riqui Puig”, puntualizó.



“Está gastándose cantidades indecentes de dinero en discotecas y restaurantes hasta altas horas de la madrugada. Varía según el día, pero por lo que me dicen, mínimo gasta 2.000 euros cada día, de 2.000 euros para arriba, pero claro, esas cantidades para Gerard Piqué son irrisorias”, agregó.

Tenemos las imágenes de Piqué en una fiesta en Suecia. ¡En nada las vemos! #Socialité572 pic.twitter.com/UYvRK2biQN — SOCIALITÉ (@socialitet5) June 19, 2022

En las últimas horas, se conoció que Piqué viajó a Estocolmo, Suecia, para atender asuntos de su empresa de marketing digital que fundó en 2017, Kosmos Global Holding.



En territorio sueco, se le vio nuevamente de fiesta y fue fotografiado con una chica rubia, tras un cruce con una fanática a quien el futbolista le negó una foto para su hijo.



A toda esta situación de la vida privada de Piqué, se le suma la notificación que recibió por parte del Barcelona, donde el entrenador Xavi Hernández aseguró que no contará con él para la próxima temporada.