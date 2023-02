Martín Salcedo, uno de los personajes de La Primera Vez que le hará la vida imposible a Eva

Protagonizada por Francisca Estévez, Emmanuel Restrepo, Santiago Alarcón, Verónica Orozco y Cecilia ‘Chichila’ Navia, la serie muestra las distintas personalidades y conflictos de los adolescentes de la época, entre ellos Martín Salcedo (interpretado por Sergio Palau), un joven conservador, al cual no le agrada mucho la llegada de su nueva compañera Eva.



“Es uno líder innato, todo un bad boy. Él es un chico muy fuerte, tiene muy claro y estructurado en su mente cómo deben funcionar las cosas, según la época en la que se recrea la serie. Tiene una mente bastante conservadora. Le hará la vida imposible a Eva”, cuenta Palau.



Sergio Palau ha trabajado en proyectos cinematográficos, de televisión y teatro en España y Europa a lo largo de su carrera artística Especial para El País



El actor colombiano Sergio Palau está radicado y ha desarrollado su carrera actoral en España, por lo tanto, no ha participado de manera activa en la televisión colombiana, “es increíble hacer parte de una generación que produce contenido colombiano a nivel internacional. Netflix es una plataforma gigante, especialmente para mí es importante, durante mi carrera he hecho producciones para España y Europa, que no se transmite en mi país, y me emociona pensar que mi familia va a ver mi trabajo”, manifiesta.



Para desarrollar su personaje, Sergio decidió ir más allá de sus trabajos anteriores. “Descubrí mucho de mí con Salcedo, al principio pensaba que éramos muy distintos, pero durante el proceso me di cuenta de que tenía muchas similitudes entre Sergio y Martín. Creo que en algún momento todos hemos sido un poco este tipo de personajes o conocemos a alguien por esta línea”.



Además, el actor de La Maniobra de la Tortuga (película española), también se sintió honrado de trabajar al lado de grandes talentos como Alarcón, Orozco, Navia e incluso con el director colombiano.



“Fue muy divertido trabajar con Dago García, es maravilloso que te dirija una persona a la que desde pequeño has admirado. Fueron sus trabajos audiovisuales los que en algún momento me inspiraron a querer ser actor y creo que él hace parte fundamental de los últimos tiempos en la televisión colombiana. Además, interactuar con una cantidad de actores que admiro y de los que pude aprender muchísimo en este tiempo”, manifiesta Palau, quien en la novela interpreta a Martín.