Marko, el primer comediante latino en presentar su show en el FTX Arena

El artista e influencer venezolano Marco Pérez, conocido en redes sociales como Marko, será el primer comediante latino en presentar su show en el FTX Arena de Miami en una actuación programada para el próximo 1 de diciembre.



El popular influencer hizo el anuncio durante la celebración de su cumpleaños, que se realizó en la discoteca El Tucán, al que asistieron celebridades como Mau y Ricky, Lele Pons, J Quiles, Gianluca Vacci, Sharon Fonsec, y en la que participó el cantante puertorriqueño Tito el Bambino.



Pero, esa no fue la única la sorpresa, pues durante el festejo el reconocido generador de contenidos tuvo que abandonar el lugar para el nacimiento de su hija.

Los amigos cercanos de Marko que lo acompañaron durante la celebración compartieron un mensaje manifestando su alegría y cariño. “Se te quiere mucho”, afirmó Lele Pons, mientras que Ricky Montaner le prometió: “En diciembre estamos contigo, felicidades”.



Por su parte, el joven venezolano manifestó su agradecimiento, “acabo de vivir el mejor cumpleaños de mi vida”, dijo Marko, además de agradecer a todos sus amigos y colegas por unirse a la fiesta, donde prevaleció el humor y la música.



Aunque sus in#icios se remontan a 1999, no es hasta 2018 cuando marca, de manera definitiva, un antes y un después en su carrera, debido a la internacionalización de sus giras.



En 2018, obtuvo un Premio Emmy por “El Poder de un post” como mejor documental, mejor edición y mejor dirección. Ha sido seleccionado “Influencer del Año” en los Premios HTV y en Pepsi Music. Revistas internacionales como The Rollings Stone han reseñado su trabajo.



“Pasiones de Instagram” es una de sus obras más exitosas, una parodia a las telenovelas con las que muchos latinos crecieron y se sienten identificados. En sus contenidos han participado artistas como Chayanne, Don Francisco, Carlos Vives, Alexis y Fido, Gianluca Vacchi, José Luis El Puma, Jason Derulo, Eugenio Derbez, Oscar de León, De La Ghetto, entre otros.