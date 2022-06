María Cristina Plata se presenta este jueves en Cali; detalles de su concierto

La intérprete bumanguesa cuenta con 15 años de carrera artística, tiempo durante el cual su música se ha inspirado en el género andino y latinoamericano y ha hecho de su propuesta una de las más llamativas para el público. Ahora llega con un nuevo disco, que cuenta con nueve canciones acompañadas de distintos ritmos, como vallenato, bullerengue, joropo, bolero, entre otros.



¿Qué significa para usted esta nueva producción musical ‘Como el mar’?

Ha sido un disco muy bien recibido por la gente, el público lo ha escuchado con mucho amor, ha disfrutado cada una de las canciones, eso me tiene muy feliz, y nos ha permitido girar por el país con un show que incorpora sencillos de este y otros álbumes.

Este fue un proyecto discográfico que tuvo que lanzarse en pandemia, y fue un poco raro, pero a la vez lindo, sentir que podíamos estar conectados con las personas por medio de la música, a pesar de lo que estaba pasando.



Este álbum tiene distintos sonidos latinoamericanos. ¿Cómo es su acercamiento con cada uno de estos géneros?

Soy una persona muy curiosa con los ritmos, me gusta mucho explorar los distintos sonidos. Suelo interesarme en saber de dónde vienen las canciones, con preguntas como: ¿Qué instrumentos trae? o ¿De qué país es?, entre otras.



Realizar este álbum con diferentes géneros no fue algo tan estructurado o pensado de esa manera, sino que ha sido más guiado desde los sentimientos. Me encantan el bolero y el vallenato, los cuales los hicimos con mucho respeto, porque no es lo mismo hacer un género del Caribe cuando sabes de música andina. Hubo toda una investigación previa al proceso de producción para conocer cómo abarcar un ritmo distinto.



Se ha presentado en distintos países de Europa y Latinoamérica ¿Cómo ha sido el recibimiento del público extranjero hacia su música?

Ha sido maravilloso, no puedo quejarme porque en todos los lugares adonde he llegado me han recibido muy bien. He pasado por escenarios de Alemania, Francia, Hungría, España, Brasil, Cuba, entre otros, son sitios donde me he sentido muy bien recibida, las personas valoran demasiado al músico y a quien hace arte.



El público extranjero es muy respetuoso y es de las cosas más lindas que he vivido al llevar mi música lejos de casa. Estas costumbres debemos aprenderlas en Colombia, porque muchas veces valoramos a los artistas por lo que han logrado o toca decir, ‘me gané un Grammy’, para que te volteen a mirar.



¿Cómo se prepara para cada presentación y concierto?

Nunca faltan los nervios y la emoción, pero para que todo salga bien, junto al equipo de músicos tenemos muchos ensayos, y tratamos de prepararnos lo mejor que podemos.



El objetivo siempre es poder dar lo mejor de nosotros en los escenarios, para entregar todo lo que llevamos en el corazón.

Sonidos colombianos, con proyección



La cantautora, que ha sido nominada al Latin Grammy, cumplió con este álbum nuevos retos como productora. Foto: Cortesía para El País

¿Cómo ve el futuro de la música andina?

No considero que sea un género que se esté perdiendo. Hay muchas personas en el país que están trabajando en la producción de música andina y latinoamericana. Cada vez los públicos le dan más relevancia a lo que se hace en casa, a los artistas independientes.



Me parece muy importante que seamos nosotros mismos los que apreciamos nuestros propios sonidos y no tengan que ser las personas del exterior las que lo hagan, para que los valoremos; esta es una labor tanto de los artistas como de los oyentes.



¿Cuál es el gran reto para su género musical?

El público joven, porque ahora con todos estos procesos de globalización, de redes sociales y de intercambio intercultural, solemos perdernos entre tanta información y nos despegamos de nuestras raíces.



El reto es mantenernos y recordarle al público de dónde venimos y a qué sonamos, y qué hay detrás de todo lo que somos.



¿Cómo es su proceso de creación musical?

Es valioso dejarse guiar por el corazón, para explorar los sentimientos. También es indispensable estudiar, para saber que la música no solo se construye con emociones, sino con bases estructurales. Las cosas se deben hacer bien y esa es la idea con este nuevo disco que ha tenido un trabajo intenso.



¿Qué significa el público caleño para usted?

Cali es una ciudad muy especial, siempre que he estado en la capital del Valle las personas me han recibido muy bien. Además, hace un buen tiempo no tengo una presentación aquí. Espero que les guste la presentación que compartiremos esta noche.