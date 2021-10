María Cecilia Botero habla de su participación en 'Encanto', la nueva película de Disney

La abuela Alma es la matriarca de la familia Madrigal, una mujer que representa la fuerza y convicción de las mujeres colombianas que, con su voluntad firme, fe y esperanza inquebrantable, crio a sus trillizos en un mágico pueblo. Un personaje perfecto para ser representado por una mujer que nació y creció en el país del ‘Encanto’, Colombia, y que gracias a su amplia trayectoria en el mundo de la actuación, con una voz dulce, representará la sabiduría y el amor que solo saben ofrecer las abuelas de esta tierra.



Se trata de la actriz y presentadora colombiana María Cecilia Botero, quien celebra sus 50 años de trayectoria en las artes escénicas con un nuevo reto, participar en una producción animada de Disney, siendo la voz en inglés y en español de la abuela Alma. Una oportunidad que, según la actriz, es única y por la que esperan muchos artistas para su vida profesional.



“Estoy muy feliz, porque durante mi carrera he sido presentadora, he participado en varias novelas y en muchos otros proyectos. Así que, uno ya con tanto tiempo en el medio dice: ya hice de todo, pero te llega un trabajo así, y es cuando uno dice: definitivamente sí me faltaba algo por hacer, y es esto”, expresó Botero.



La actriz, recordada por sus papeles en producciones como ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, ‘La ley secreta’ o ‘La venganza de Analía’, dijo sentirse dichosa ante la propuesta que Disney le presentó y confesó además que, a pesar de su larga trayectoria, aún le da nervios presentar un casting, más aún en un campo en el que nunca había trabajado.

La canción original de la película animada

se llama 'Colombia, mi encanto', la cual es interpretada por el cantante y compositor samario Carlos Vives.

La propuesta, según contó, llegó a sus manos en dos ocasiones, pero la primera vez la rechazó al no sentirse segura de participar. “La primera vez que me llegó la propuesta dije no, pues hacía mucho no trabajaba en inglés, así que mejor no. Pero, cuando me llegó por segunda vez la propuesta, dije “esto es para mí y hagámosle”, comentó Botero.



Las voces de los personajes fueron grabadas a distancia para mantener las medidas de bioseguridad, lo cual para Botero fue una experiencia positiva porque mientras trabajaba podía cuidar de ella y su familia. “Este tiempo de pandemia ha sido muy difícil para todos los que trabajamos en el mundo artístico, porque en las artes escénicas uno debe tener contacto con el otro. Sin embargo, lo que me motivó mucho a hacerlo es que estaría sola en el estudio, desde mi casa, mientras los directores me dirigían por Zoom”, manifestó la dama de la TV que ahora da voz a la abuela Alma.



Y es que representar a la matrona de la familia Madrigal es un orgullo para la María Cecilia Botero, pues significa representar la sabiduría, los conocimientos y enseñanzas que dejan las abuelas colombianas es sus familias. “Yo, cuando estaba interiorizando el personaje, pensaba en mi mamá, mi abuela y yo misma como abuela; es una experiencia muy bonita porque son mujeres fuertes, que buscan siempre lo mejor para sus seres queridos. Fue muy lindo hacer este papel”, contó Botero.

La película Encanto se estrenará el próximo 25 de noviembre en las salas de cine del país y estará inspirada en la cultura y costumbres colombianas.



La cinta cuenta la historia de una familia que vive escondida en las montañas del país, en una casa mágica, en un pueblo maravilloso conocido como Encanto. Este lugar ha bendecido a todos los integrantes de la familia Madrigal con un don mágico extraordinario, desde una súper fuerza hasta el poder de sanar. Excepto a Maribel, una joven preocupada porque no es igual a su familia, pero que finalmente tendrá en sus manos el poder de salvar a los suyos.



La compañía cinematográfica estrenó el tráiler oficial de la película, en la que participan varios artistas nacionales, entre ellos Carlos Vives, quien con sus canciones hará parte de la banda sonora.



“Nos pareció fantástico contar una historia que no tratara solo sobre un par de personajes, sino sobre una familia extendida grande”, dijo el director, Byron Howard, ganador del Óscar por Zootopia y Enredados. “Queríamos celebrar e intentar entender la dinámica compleja de las familias grandes. ¿Cuánto conocemos a nuestras familias? ¿Cuánto nos conocen ellas a nosotros?”.



Encanto explora las relaciones inspiradoras y a la vez complicadas dentro de las familias, especialmente aquellas en las que varias generaciones conviven en un mismo hogar.



El ‘Alma’ de la familia Madrigal



Una mujer fuerte que crió a sus trillizos Julieta, Pepa y Bruno en una casa escondida en las montañas colombianas. Para su sorpresa descubrió que sus hijos fueron bendecidos con dones mágicos, desde súper fuerza hasta el poder curativo, y la tradición continuó con los hijos de sus hijos, excepto por Mirabel, una jovencita que tendrá un gran reto. Alma valora los dones de cada integrante de su familia y garantiza que se utilicen en beneficio y para la protección de su comunidad, a fin de honrar al abuelo Pedro.