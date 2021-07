Marbelle: las dudas sobre su carrera, centro de la polémica y el nuevo éxito de sus canciones

Estaba pensando seriamente en dejar la música y en irse a disfrutar la vida con su amor, el futbolista Sebastián Salazar, a Brasil, pero las ganas de cantar pudieron más. Marbelle, a sus 41 años, con 25 de trayectoria artística, ha sido la primera sorprendida con la acogida que ha tenido ‘Días nublados’, su nuevo sencillo, después del éxito de ‘Adicta al dolor’.

La actual concursante de MasterChef Celebrity, nacida en Buenaventura, que creció en el barrio Santa Elena, de Cali, se reencontrará con su público el próximo 18 de septiembre en ‘Canto al amor’, un concierto presencial desde el Teatro ABC, de Bogotá, y en streaming.

¿Cómo llegó a sus manos esta canción de Inés Gaviria, Días Nublados?



Alguna vez nos reunimos con Inés a grabar unas voces para un sencillo que hicimos juntas para su disco, una colaboración, ‘Tu Fotografía’, y cuando estábamos grabando me dijo: “Hay una canción que escribí hace un tiempo y me parece que en tu voz se escucharía divina”, cuando la escuché me conecté de una con la primera frase: “Háblame, dime lo que quieras, pero háblame”. Hice clic con la canción, luego me encontré con un coro súper divino y una melodía muy bonita, la miré y le dije “esa canción es mía”. Pasaron un par de años. Ahora todo el mundo lanza hasta dos sencillos por día y la gente se sorprende de que yo haya esperado más de un año para lanzar este segundo sencillo, por muchas circunstancias que se dieron, pero estoy feliz porque todo lo bueno se hace esperar. ‘Días nublados’ se tomó su tiempo para salir, pero estoy muy contenta con lo que ha pasado y con la forma en que la gente recibe esta canción, y solamente me puedo sentir agradecida de que esta canción se haya cruzado en mi camino.

Curiosamente, la gente asocia esta canción con personas que ya no están en su vida, porque murieron...



Sí, es muy curioso, cuando escuché la canción, la asocié con la historia de un amor, de esos que uno tiene que dejar ir, porque sabe que por más que se intente, no va a ser esa persona el amor de la vida y es de esos amores que uno tiene que soltar. Cuando grabé la canción coincidió con que Sebastián se iba seis meses para Brasil y para mí esta tomó otro sentido, de esa ausencia, de esa persona a la que amas y con la que estás muy bien, pero que se debe ir y no pueden estar cerca. Ha sido muy bonito encontrarme con que el sentimiento de la canción ha dado para otro tipo de emociones. Cuando pregunté en mis redes a quién se la dedicarían, la mayoría de personas respondieron: “A mi tío que ya no está”, “A mi mamá que se fue”, yo estaba sintiendo ese dolor de otra forma.

¿Y qué dijo Sebastián de la canción?



Le dije que era una canción que había sido cantada en el momento preciso para él. A él le encanta, la ama, la siente muy de él. Se siente muy orgulloso y contento con el resultado y yo también, logramos un sonido muy bonito, acompañado con el video que es un bello complemento.

¿A propósito del video, cómo fue su interacción con Alfonso Baptista en esas escenas tan íntimas?



Para que esa relación de ficción se viera tan creíble tuve la fortuna de contar con Rodrigo Triana, que fue el director de mi novela, a través de sus ojos fue contada mi historia (‘Collar de Perlas’). Teníamos muchas ganas de hacer algo juntos, aparece esta canción y me pinté una película en la cabeza, lo llamé y me dijo: “Yo sería el más feliz del mundo de hacer ese video”. Invité a un par de amigos de la vida, al ‘Gato’ (Baptista) y a Carolina Acevedo para que me ayudaran a contar esa historia. Y me da mucha confianza ponerme frente al lente cuando está Rodrigo y lograr esas escenas bonitas, la discusión, el beso, y esa interacción en la cama que uno siempre tiene con la pareja cuando llega en la noche a dormir y se acuesta a hacer planes y a soñar juntos.

Muchas mujeres se sintieron identificadas con ‘Adicta al dolor’. ¿Qué no debería permitir una mujer en una relación?



Hay tantas cosas que uno no debería permitir en las relaciones y en la vida en general, pero creo que con ‘Adicta al dolor’, muchas se abanderaron de esa canción, porque habla de esa capacidad que tenemos las mujeres de amar a alguien tanto y de tal forma que arriesgamos nuestra felicidad, de esa capacidad, así suene horrible, que tenemos las mujeres de amar por encima del dolor y a veces sacrificar el amor propio por alguien que no lo merece. ‘Adicta al dolor’ es esa bandera con la que las mujeres decimos “Por qué nos ha tocado esa otra faceta del amor si hay hombres buenos, lindos, amores verdaderos”. La mujer que es maltratada es muy juzgada por la sociedad y por su propia familia. Hasta que eso no cambie, muchas mujeres no denuncian más por el miedo a que las juzguen que a cualquier otra cosa. Eso quisimos mostrar con el video de la canción también, dos mujeres distintas viviendo una misma realidad del maltrato, que toca todos los estratos.

¿Qué hace en los días nublados?



¡Uy!, soy muy nostálgica. Esos días me motivan a quedarme en mi casa, en plan televisión. Pero un día nublado acompañado de una tusa, de una ausencia, como dice la canción: “me recuerda que nublado tengo el corazón”. En esos días uno se permite esa ‘minidepre’, hay licencia para sentarse con el tarro de helado frente al televisor.

¿Qué le recuerda su hija Rafaella de usted misma, en sus inicios?



Me recuerda a mí físicamente en muchas cosas. Pero ojalá yo a su edad hubiera tenido el ímpetu, la disciplina y la seguridad que tiene sobre ella misma, tal vez porque mi historia ha sido distinta. Hoy a sus 19 años Rafaella es una persona muy distinta a la que yo era a su edad. Yo a los 19 estaba conociendo a su padre (Royne Chávez, ex jefe de seguridad del ex presidente Andrés Pastrana, fallecido en 2014), en cambio Rafaella está muy enfocada en ella, es una niña feliz, con gran determinación, muchos sueños y una gran capacidad de ir por ellos. Ella es mucho mejor persona, más impetuosa y arriesgada. Yo a su edad tenía más inseguridades.

¿Cómo se lleva ella con su abuelo?



Con mi papá tiene una hermosa y excelente relación, es mucho más unida a su abuelo que yo. Mi relación con mi papá se restableció mucho a raíz de Rafaella, ella logró lo que nosotros no habíamos logrado después de la muerte de mi mamá, que era hablar. Enmendó esa grieta que había entre los dos. Ellos llevan mucho tiempo teniendo una muy buena relación y eso me alegra, porque los nietos son un regalo de la vida. Que se disfruten lo que más puedan, han tenido una relación divina.

¿Qué cree que diría su mamá si la escuchara cantar ‘Días nublados’?



Me acabas de recordar una cosa muy fuerte, ayer estaba llegando a mi casa, tarde de la noche después de un evento, y escuché la canción y, no me había pasado desde ‘Adicta al dolor’, me dije: “Wao, no quiero imaginarme cómo se sentiría mi madre escuchándome cantar rancheras” y le hablé camino a casa, le dije: “Espero, de verdad, que si escuchas o estás viendo esto te haga muy feliz”. Es duro no poder preguntárselo a ella, siempre fue muy crítica de mi trabajo. Obvio a mis 41 años y con las canciones que he sacado y mi forma de cantar, sería muy reconfortante escucharla decir “qué hermosa te quedó esa canción” o no sé qué me diría y eso es un poco frustrante. Pero desde donde esté, sé que estará muy feliz.

¿Qué tanto le enseñó ella de cocina?



A mí las que me enseñaron de cocina fueron mis hijas, mi mamá nunca me dejó cocinar. Para mi mamá era una ofensa que yo le pidiera una vajilla o una plancha, me decía: “Usted para qué quiere una berraca plancha o una olla, ¿es que se va a dedicar a planchar, a cocinar? Usted se tiene que dedicar es a cantar”. Era más fácil que me dieran unos patines o una muñeca y esa fue mi frustración, mi hermana se iba con sus amiguitas a jugar a que planchaban ropa y eso me parecía el súper parche, mientras a mí me tocaba pararme frente al espejo a verme cantar y yo decía “qué vaina tan horrible”.

¿Es cierto que pensó dejar la música y dedicarse a su vida personal?



Ha sido muy complicado, porque a pesar de tener un regreso a la música tan bonito y exitoso como el que me han dado mis fans, que lo han esperado, he venido hace algunos años contemplando la posibilidad de irme y de hacer una nueva vida y a veces llegan señales o pasan cosas que me dicen: “No te vayas, canta”, me encuentro con personas o situaciones que me dicen que siga. Recibir el reconocimiento de la gente a mis 41 años y que me digan: “Señora, siga, bien pueda que la estábamos esperando”, pero hasta la semana pasada estuve cuestionándome si seguir con la música o no, no porque no lo ame o no siga siendo lo más importante en mi vida, sino porque desde los 5 años me he dedicado a esto y al público y siento que es necesario recuperar la vida, hacer otras cosas. Ser un personaje público en Colombia es muy difícil. Pero aquí seguimos, poniéndole el pecho a la brisa.

Blanco de la polémica

Marbelle es una de las protagonistas de MasterChef Celebrity, el reality de televisión del canal RCN en el que varios artistas muestran sus habilidades culinarias y son calificados por un grupo de reconocidos chef.



Jorge Rausch, uno de los jurados, asegura que “Marbelle es una celebridad de verdad, una maravilla de persona, una dama. Todos son competitivos. Pero a ella la adoro, es una berraca, una gran artista, gran persona, muy humana, querida con la gente. Y ha avanzado mucho en la cocina”. Al chef lo descrestó con su preparación de la morcilla.

Para Catalina Maya, “Marbelle es una gran amiga, una mujer supremamente humilde, tierna, con un corazón enorme, muy trabajadora, yo no la conocía pero era su fan, así que encontrármela en MasterChef fue maravilloso, porque hicimos una conexión increíble. Es muy chistosa, genuina, no le interesa presumir lo que no es, es bastante real, la quiero mucho”.

Marbelle ha sido jurado de siete versiones del reality Factor X, actuó en 2007 interpretando a Milena Anaya en la telenovela ‘Marido a sueldo’ y publicó su autobiografía ‘Marbelle, la vida no es un collar de perlas’, el mismo año en que se conoció su divorcio con Royne Chávez.

Se interpretó a sí misma en la telenovela ‘Amor Sincero’ (2010) basada en su vida, en donde su hija, Rafaella Chávez, la representó en su niñez. Y presentó Atrévete a Cantar y Lo Sé Todo.

Actualmente, como participante de MasterChef Celebrity, ha sido motivo de polémica, al responderle con otra acusación a la exmiss universo Alicia Machado, quien al salir del concurso la señaló a ella y a sus compañeros de set de xenófobos.

Marbelle publicó en sus redes que la exreina venezolana las había invitado a ella y a sus amigas a ejercer la prostitución. “Lo que me molestó de sus declaraciones es que los colombianos nos caracterizamos porque a cualquier extranjero, venga de donde venga, lo hacemos sentir demasiado bien, muchos se quedan a vivir aquí. A ella la recibimos con mucho cariño, yo fui la primera en recibirla con mucho amor, y no entendí por qué salió tan ofendida con todos, si la atendimos como una reina, nunca nadie le faltó el respeto. Su actitud sí fue muy grosera, pasaron muchas cosas detrás de cámaras de parte de ella con las maquilladoras y con uno de los productores más queridos, y eso no me generó una buena empatía con ella. Preferí alejarme de forma sana”.

La exreina interpuso una demanda contra Marbelle, pero la cantante prefiere pasar la página y decir que “Alicia puede tener la tranquilidad de que puede venir a Colombia y va a ser recibida con respeto, con amor y como somos los colombianos, personas decentes, cariñosas, hospitalarias, llenas de amor. Nunca entendí ese resentimiento de ella por un país que recibe a todos con amor. No puede venir a tratarnos de xenófobos a artistas que trabajamos duro para consolidarnos”.

Marbelle también ha sido motivo de memes por su ataque de pánico en la prueba en la que los concursantes debieron pasar por un puente colgante y lanzarse en canopy -tirolesa- para transportar los ingredientes que usarían. Y el miedo a las alturas no es su única fobia: “Una vez me quedé encerrada en un ascensor y me arrodillé, lloraba y temblaba, cuando abrieron la puerta habían pasado ocho minutos y para mí fue el fin del mundo. En el puente me temblaron las piernas, pensé ‘si me descuelgo me mato’, cayendo a 40 metros de altura. Lo intenté, pero cuando llegué a la mitad del puente, Carla me dice ‘devuélvete, nos van a tirar’ y el cuerpo se me puso rígido, me aferré a las cuerdas y al otro día me dolía todo, de la fuerza que hice”.

Mamá de nuevo

“Después de tantos años soy de teflón, a veces me siento afectada porque el nivel de ofensa de la gente no te lo imaginas, y he reaccionado agresivamente a los insultos, ser artista no me hace insensible y muchos se han merecido un madrazo”, dice.

Maureen Belky Ramírez Cardona es hija del policía boyacense, Ignael Ramírez, y de la modista caldense María Isbeth Cardona (Yolanda Cardona), quien la lanzó como Estrellita Romántica en Sábados Felices.



Vivió con sus cuatro hermanos en Cali. A los 4 años estaba en concursos de canto y a los 15 se trasladó a Bogotá. En 1996 fue la Reina de la Tecnocarrilera con ‘Collar de Perlas’. Luis Miguel Olivar, mánager de Andrés Cepeda, quien intuyó que la niña a la que bautizó “Marbelle”, sería ideal para un proyecto musical, dice que “es la mejor cantante del país, su afinación es perfecta y su interpretación muy especial”. En más de dos décadas ha grabado las producciones: ‘Días Nublados’, Adicta Al Dolor, los Cd single Pa' Todo el Año (Ft Pipe Bueno) y Puede Cambiar, Amor Sincero 1 y 2, Ahora, Hasta que te Conocí y El Tumbo. Y ha pasado por duras pruebas, su matrimonio con Royne Chávez, a quien denunció por maltrato, la complicación en su embarazo de Rafaella (apendicitis), la muerte de su mamá de un paro cardiorrespiratorio luego de una liposucción, la condena a Chávez por enriquecimiento ilícito (a ella la exoneró la Fiscalía). Él murió en 2014 de un cáncer de laringe.

A Marbelle le atribuyen romances con Jean Carlo Centeno y Rey Ruiz, Carlos Páez (modelo) y con el saxofonista cubano Sergio Chaple con quien duró 9 años.



Ahora está “muy enamorada” del mediocampista Sebastián Salazar. “Vamos a cumplir seis años, felices, estables, tranquilos y amándonos. Ha sido una relación sólida y madura” y tiene un anhelo: “Deseo con todo mi corazón otro bebé en mi vida, sería uno de mis sueños más hermosos, si Dios quiere que pase será. Tengo 41 y no me gustaría esperar mucho”.