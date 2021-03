Manolo Cardona y su protagónico en la serie de Netflix '¿Quién mató a Sara?'

Natalia Moreno Quintero

El actor y productor Manolo Cardona, quien nació en Popayán, vivió parte de su vida en Cali y actualmente reside en Ciudad de México, y a quien los colombianos han visto en los últimos años en series de televisión como La Hermandad, María Magdalena (donde interpretó a Jesús de Nazaret), Narcos y Rubirosa, regresa como el protagonista de un thriller de suspenso de Netflix llamado ‘¿Quién mató a Sara?’.



Esta producción, como todas las de esta plataforma, llegará a más de 190 países a partir del 24 de marzo y es la primera serie en Latinoamérica doblada a más de ocho idiomas.



Antes de hablar de la nueva serie -los temas personales, sobre su matrimonio con Valeria Santos y sus hijos, Gael y Guadalupe, no se pudieron tocar esta vez-, Cardona envió un saludo con acento vallecaucano: “A los caleños y caleñas, los quiero mucho paisanos, a mi papá, a todos los que están allá”.

Lea además: José Aguirre habla de la magia del disco del Grupo Niche que se ganó el Grammy

¿Cuál fue su primera impresión cuando leyó el guion de ‘¿Quién mató a Sara’?

​

Que estaba al frente de un gran thriller de misterio, de José Ignacio Valenzuela, que es un gran escritor del género. Él ya había hecho cosas que a mí me habían gustado. Y esta es en un formato corto, premium, donde tenía que meterle más giros de tuerca, me pareció interesantísimo lo que hizo. Está lleno de intriga, de suspenso, de acción, de romance y te tiene pegado a la pantalla. Los personajes que crea son multidimensionales, son complejos, con ambigüedades, lo cual es muy atractivo.



Incluso su personaje es un antihéroe, que pasa de víctima a victimario, ¿eso fue un desafío para usted, al construirlo?

​

Mirá, yo creo que el desafío más grande de volver a este personaje casi que el antihéroe fue humanizarlo tanto, que tuviera una conexión con la audiencia y que a pesar de lo difícil que le toca el camino a Alex Guzmán, el público lo acompañara y de alguna manera se preocupara por él, a pesar de que sea una persona dura y obsesionada con averiguar quién, cómo y por qué mataron a su hermana Sara y cobrar venganza.

“La pandemia nos agarró a todos fuera de base. Nos tocó hacer un pare un buen rato, pero, gracias a Dios, pudimos terminar esta serie siguiendo los protocolos”. Manolo Cardona Actor

Usted ha explorado casi todos los géneros de la actuación, creo que solo le falta el terror, ¿cómo le fue en esta ocasión con el suspenso?

​

Me encantó, creo que el tiempo del suspenso y del thriller es muy preciso, porque tienes que estar con un tono adecuado, muy concentrado y muy pendiente de las acciones que te dicta la escena para poder llegar ahí donde uno debe llegar y en ese tono que sea creíble y que conecte con el público y sea verosímil.



¿Cómo fue la coordinación del personaje con el actor que interpreta a Alejandro adolescente? ¿Se pusieron de acuerdo para que guardaran similitudes, pese al paso del tiempo?

​

Fue un trabajo de mucha comunicación. Me gustaba estar en contacto con él, decirle algún gesto que yo creía que tenía el personaje, cómo hablaba, qué decía, y él cuando tenía alguna duda me contaba, yo también le aportaba cosas para lograr la continuidad del pasado al presente. Estuvo muy padre trabajar con Leo Deluglio, que es quien hace de Alex Guzmán joven.



La serie toca varios temas paralelos a la trama central, como la trata de blancas. ¿Hay otro mensaje que quiera transmitirse?

​

En este thriller de misterio y suspenso se tocan muchas problemáticas que infortunadamente vivimos en nuestros países y que vienen con la historia y los personajes, pero las tocamos de una forma muy respetuosa para con las personas víctimas de casos de violencia, feminicidios y abuso. Más que tratar de ahondar en un tema específico, son parte de la trama y de algunos de los personajes de la historia.



Ya había trabajado antes con Camila Miranda, ¿eso ayudó a que tuvieran mayor confianza en las escenas de pasión entre sus personajes?

​

Ya habíamos trabajado antes, en una serie a la que en mi productora, 11:11 Films, le hicimos la producción, yo era uno de los productores y ella era la actriz principal. Pero no habíamos tenido el placer de compartir un set como actores y fue una experiencia muy linda, Caro es una gran actriz, una gran amiga, la quiero mucho, es una persona muy intuitiva y muy talentosa.



¿Vienen pronto más proyectos con su productora?

​

Sí, vienen cosas interesantes, un par de películas, una que hicimos con Carlos Palau que se llama ‘Amalgama’, y una de terror. Y acabamos de estrenar una serie. Ahora lo importante es ‘¿Quién mató a Sara?’.



Sí, la pregunta del millón es esa. ¿En cada familia hay un monstruo?

​

No sé si en cada familia hay un monstruo, pero no todos somos iguales, y uno no termina de conocer del todo a las personas y esta serie muestra un poco eso de que “nada es lo que parece”.

La historia

Alex Guzmán (Manolo Cardona), condenado por un crimen que no cometió (la muerte de su hermana Sara), sale luego de 18 años de la cárcel y busca vengarse de Rodolfo Lazcano, a quien cree responsable del hecho. Las cosas se complican al Alex iniciar un romance con Elisa, hija menor de los Lazcano, y descubrir que Rodolfo (ex novio de su hermana Sara), es inocente y que otro causó su desgracia.



- Dirección: Bernardo de la Rosa y David Ruiz.

- Guion: José Ignacio Valenzuela.

- Producción: Juan Uruchurtu.

- Elenco: Luis Roberto Guzmán (Lorenzo), Claudia Ramírez (Mariana), Carolina Miranda (Elisa), Ginés García (Cesar), Eugenio Siller (JM), Alejandro Nones (Rodolfo), Ximena Lamadrid (Sara), Leo Deluglio y Andrés Baida (Alex y Rodolfo jóvenes), Ana Lucía Domínguez (Sofía), entre otros.