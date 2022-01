Manolo Cardona confirmó la muerte de su padre, Enrique Cardona

Manolo Cardona, el reconocido actor colombiano que ha participado en producciones como 'Narcos' y '¿Quién mató a Sara?' confirmó mediante su cuenta de Instagram el fallecimiento de su padre, Enrique Cardona, el pasado lunes.



"Te vamos a Extrañar muchísimo Padre, vuela alto y que tengas el mejor de los viajes ¡Te amaremos por siempre y para siempre!, gracias por todo papá", enuncia el sentido mensaje que compartió Manolo.



La noticia sorprendió a sus seguidores, pues no se conocía que Enrique padeciera alguna enfermedad o atravesara algún percance de salud, sin embargo, aún no se revela la causa de la muerte.





Su hermano, el productor de cine y televisión, Juancho Cardona, también compartió un sentido mensaje de despedida para su padre mediante sus redes sociales.



Acompañado de un carrusel de fotos donde se observa a Enrique con sus hijos y nietos, Juancho escribió: "Hoy entendí que no se va alguien cuando su cuerpo ya no está más, entendí que renace y se vuelve más fuerte en los corazones de las personas a las que marcaste".



"Se que siempre vivirás en mí, en mis herman@s y en tu mayor legado, tu nietos y nietas. Te amaremos siempre, vuela alto, se libre, disfruta de liberarte del peso del cuerpo. Ahora es tu momento de felicidad. En esta tierra te admiraremos siempre. Descansa en paz padre" agregó.





Francisco Cardona, el hermano mayor de Manolo y Juancho, también despidió a su padre con un mensaje de despedida y fotografías en las que se le observa a él y a sus hermanos cuando eran niños.



"Padre Bello, solo quería decirte que he llorado porque te has ido, pero fueron más las sonrisas que tengo porque viví contigo tantas cosas espectaculares. Siento el corazón vacío porque no estás conmigo, pero luego se llena al saber todo el Amor que me diste y compartiste con todos nosotros".



"Ahora me doy cuenta de que puedo llorar, cerrar mi mente y no aceptar las cosas, pero escojo hacer lo que a ti te gustaría que hiciera: que sonría, abra los ojos, Ame, ayude a todos los que me necesitan e incluso a los que no me necesitan y que siga con tus enseñanzas, tu ejemplo y tu legado", agregó.



Personajes de la farándula colombiana y seguidores de los hermanos Cardona presentaron sus condolencias a través de las publicaciones.