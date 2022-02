Mamá de J Balvin se encuentra internada en UCI tras complicaciones por covid-19

La madre del cantante paisa J Balvin, ingresó el día jueves 17 de febrero, a una Unidad de Cuidados Intensivos por complicaciones derivadas de la covid-19.



Alba Mery Balvin, quién es la persona que le dio vida al artista, se habría contagiado del coronavirus varias semanas atrás y aunque según señalaron sus familiares recibió un gran cuidado en casa, la situación se complicó y fue necesario trasladarla hasta una clínica en Medellín.



Aunque hasta el momento se desconoce la situación de doña Mery, el artista posteo un imagen y un pequeño texto a través de su Instagram, en la que expresó el profundo amor y respeto que siente por su mamá.

Alba Mery Balvin madre del artista. Instagram de J Balvin

Lea además: Alec Baldwin fue demandado por la familia de la mujer que murió en el set de 'Rust'

“Esto si es importante, esto es lo que nos enseña que la vida es una constante incertidumbre, piensen en cómo AMAR al otro y no cómo DESTRUIR…el tiempo que es sagrado, utilízalo para construir y tener tu mente en paz porque puedo tener mil defectos, pero duermo tranquilo porque busco cómo ser mejor y no cómo dañarme en los demás”, afirmó el artista en su historia.



“No pierdan su tiempo con odio que por aquí no es y tampoco el camino. Madre, tú me enseñaste a NO TENER MIEDO AL MIEDO…pido sabiduría a Dios para que en las olas de maldad solo brille en mí la paz”, agregó.



De igual forma, el interprete de 'Blanco' le agradecio por medio de un video a sus fans, quienes han estado pendiente del estado de salud de su mamá: “Gracias a todos los que me han mandado saludes por mi madre, lastimosamente ella está en Cuidados Intensivos, empeoró la situación, pero nada, hace parte de la vida. Fuerza para todos los que tienen un familiar enfermo y la están pasando mal, acá también se les tiene en cuenta”.