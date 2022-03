Maluma se convirtió en socio y nuevo embajador de Rappi en Latinoamérica

El colombiano Juan Luis Londoño Arias, más conocido por su nombre artístico como Maluma, se convirtió en el nuevo embajador de Rappi para América Latina, con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo económico de la región.



Maluma, uno de los mayores referentes y más influyentes artistas latinos, con más de 93 millones de seguidores en todas sus redes sociales, se une a la multinacional colombiana, también de gran reconocimiento a nivel regional, para apoyar en las estrategias de comunicación y cultura.



“He decidido sumarme al equipo de Rappi porque admiro mucho a Simón y a todo el equipo, porque son pelados jóvenes, como yo, emprendedores de América Latina, con los cuales me identifico mucho. Somos soñadores en grande y nunca hemos tomado un no como respuesta”, manifestó Maluma.



El cantante de música urbana explicó que trabajará desde el área creativa y visual, colaborando en la parte de cultura y comunicación; así como para expandir las fronteras de Rappi, con el objetivo que conozcan a la compañía en el mundo entero.

“Ser parte de ese camino y crecimiento me genera mucho orgullo”, manifestó Maluma, quien resaltó que está “convencido del poder latino y que esta tierra está llena de gigantes. Me siento feliz de hacer parte de esta familia y espero, desde mi conocimiento, aportar para expandir su internacionalización”.



Por su parte, Simón Borrero, CEO de Rappi, aseguró que “cuando pensamos en Maluma, pensamos en un referente mundial no solo de música, sino de cumplir sueños, de emprender, de crear y de inspirar. Sin duda, estas son algunas de las cosas que a nosotros como emprendedores nos mueven”.



Borrero manifestó que se sienten “orgullosos” de unirse a uno de los símbolos latinos más amado por la gente”, con quien comparten “la misión de generar desarrollo económico en América Latina”, con el objetivo de “inspirar a muchos jóvenes para se la crean, emprendan y persigan sus sueños”.



El SEO de Rappi resaltó que en la compañía “estamos siempre buscando alianzas que compartan no solo nuestra visión emprendedora sino además el impacto positivo para la región. Sin duda, Maluma representa eso y representa inspiración para la juventud”.