Maluma presentó oficialmente a su novia en medio de su exitoso concierto en Medellín

Este fin de semana, Maluma dio en Medellín un concierto sin precedentes. Desde hace varios meses, el cantante paisa anunció que quería ofrecer el mejor ‘show’ de su carrera en su tierra natal. Sin embargo, no solo su música fue protagonista este sábado, también lo fue el anuncio oficial de su noviazgo con Susana Gómez.



Artistas como Feid, Wolfine, Blessd y Pipe Bueno acompañaron a Juan Luis Londoño en el histórico concierto que duró alrededor de tres horas. El cierre con broche de oro lo hizo junto a la reina del pop, Madonna.



Sin duda, uno de los momentos que generó más emoción en el público fue el momento cuando el artista confirmó su relación sentimental, después de meses de especulaciones y frente a más de 52 mil personas.



Con música de fondo, el ‘Pretty Boy’ hizo una pequeña pausa para enviar un saludo a su familia y, especialmente, a su novia, a quien le dedicó unas emotivas palabras.



“Tantos años buscando el amor por fuera y no me daba cuenta de que estaba ahí, al ladito mío. Te amo, mi vida”, dijo el artista a Susana Gómez en pleno concierto. Después de este mensaje que conmovió a los fanáticos, el cantante paisa entonó ‘ADMV’, uno de los éxitos musicales más románticos de su repertorio.



Además, los seguidores del artista no pasaron por alto un detalle, pues Maluma, incluso, cambió la letra de la canción para dedicársela a su novia. La versión original dice “ya vamos pa’ un año” y la cambió por “tres años”. Con este verso, Maluma reveló que lleva más de dos años con la joven y, al parecer, se conocen hace tiempo.



Una cuenta de fans en Instagram sigue la relación del cantante con su novia y publicó un video del momento.

Desde que el cantante terminó con la modelo Natalia Barulich, en 2019, no había hecho oficial ninguna relación. Sin embargo, los rumores de su noviazgo con Susana Gómez iniciaron en 2020.



Aunque es la primera vez que presenta a su pareja oficialmente, en otras oportunidades fueron vistos juntos. Uno de los momentos más recordados ocurrió el 25 de diciembre del año pasado, cuando el paisa publicó una foto con su novia, junto a un árbol de Navidad y dio “Gracias a Santa”, por ese momento.



¿Quién es Susana Gómez?

Muchos fanáticos llevan cerca de dos años siguiéndole la pista a la relación de Maluma con Susana Gómez. De acuerdo con algunas versiones de 'paparazzis' es una joven allegada a la familia del cantante.



Es arquitecta y no es una figura del mundo del espectáculo. Por el contrario, parece ser bastante reservada, pues todas las cuentas de la joven en redes sociales son privadas.