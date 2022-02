Maluma mostró cómo le quedó la herida en su rostro tras ser mordido por su perro Dóberman

El cantante urbano Maluma le mostró a sus seguidores en redes sociales las heridas en su rostro, producto de una mordedura de su dóberman europeo rojo, Buda.



Sin embargo, el artista salió a la defensa de su mascota y explicó que esta no lo mordió por agresividad, sino que fue una reacción de "susto".

"La triste realidad es que Buda me mordió, pero fue de susto, no de agresividad”, explicó el joven artista a través de sus historias en su cuenta de Instagram.



El músico aprovechó este incidente para dar una lección a sus seguidores y resaltó que sigue queriendo a su mascota a pesar de lo sucedido.



"Ya saben, pa’ que aprendan, los animales son muy leales, pero hay que tener mucho cuidado. No lo hizo de malas. No pasa nada. Lo quiero como si nada hubiera pasado", dijo Maluma.



📌Maluma muestra las heridas que le quedaron en el rostro después de que su perro lo mordiera. pic.twitter.com/Ibd0Zrlvkw — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) February 22, 2022



El incidente no pasó a mayores pues, como mostró el cantante en el video, la mordedura solo le dejó una pequeña marca en su frente.



Actualmente el cantante paisa está promocionando la película "Cásate conmigo" en la cual participó junto con la famosa actriz y cantante Jennifer López.