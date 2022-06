Maluma, de estreno: detalles de 'The love & sex tape', su sexto álbum 

Maluma se encuentra estrenando un nuevo trabajo discográfico, 'The love & sex tape', una producción con mucho flow urbano en cada una de sus canciones, con una serie de letras entre la pasión, el deseo, amor, desamor y la adrenalina.



Se trata de una propuesta mucho más urbana, “me hacía falta la esencia de Maluma de mis inicios. Sentí que necesitaba comunicación con la calle, con la que gente que disfruta de este ritmo urbano que me caracteriza desde el principio de mi carrera; por eso decidí hacer este álbum. The Love & Sex Tape representa mi dualidad y el sonido urbano de mis inicios traídos a este 2022", expresó el artista.



El nuevo álbum incluye ocho canciones en total, de los cuales, tres ya han sido lanzadas, como 'Cositas de la USA', 'Mojando asientos' junto a Feid, y su tema titular 'Nos comemos vivos' al lado del artista puertorriqueño Chencho Corleone, aunado a otras colaboraciones como 'Sexo sin título” con Jay Wheeler y Lenny Tavarez y 'Tsunami' junto a Arcangel y De La Ghetto.



Además, lanzó el videoclip de 'Nos comemos vivos' con Chencho Corleone. El video fue grabado en Miami bajo la producción de Royalty Films.



Es la sexta producción discográfica del artista, que en la portada aparece la imagen de su mascota Buda, que de acuerdo al artista representa su sombra, ya que es su fiel compañero de aventuras con el que ha compartido muchos momentos de su vida.



Por otro lado, tras el éxito de su concierto 'Medallo en el Mapa' en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, continúa con su Papi Juancho Maluma World Tour en México, donde el sábado pasado abarrotó la Arena VFG en Guadalajara, Jalisco.