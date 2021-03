Luly Bossa sigue luchando contra el covid-19

angela marcela alvarez

La actriz barranquillera Luly Bossa, dio a conocer cómo ha evolucionado su estado de salud después de que se confirmara que tanto ella como su hijo Ángelo habían dado positivo para covid-19. Actualmente Bossa se encuentra en su casa, pero a pesar de esto su salud no es la mejor en estos momentos.



"Hola a todos, volví a casa, estoy dando un paso a la vez pero no ha sido fácil. Las noches son muy difíciles, Ángelo va súper. Les mando un abrazo muy fuerte y de nuevo gracias", escribió la artista en su cuenta de Instagram, donde compartió un video hablando sobre su estado de salud.



Lea también: Hospitalizan a Luly Bossa por complicaciones derivadas del covid-19



El pasado 18 de marzo se conoció que la actriz se encontraba hospitalizada por una neumonía, con la cual se le dificultaba ir al baño o subir escaleras; por este motivo los médicos tuvieron que ponerle oxígeno a la mujer.



Desde el lunes Bossa se encuentra en su casa, aún con oxígeno y con dificultades para hablar. El virus ha afectado tanto a la actriz que mientras habla debe hacer pausas para poder recuperar la respiración y, además, presenta una tos frecuente.



Para concluir, después de agradecerle a sus seguidores por las oraciones y los diferentes mensajes, la mujer hizo un llamado a la comunidad a cuidarse. "Cuídense porque esta vaina no respeta deportistas, no respeta absolutamente nada", afirmó Bossa.



Lea también: Uno de cada tres hospitalizados por covid-19 se ve afectado a largo plazo, dice estudio