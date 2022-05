Luis Mesa, el galán de la televisión colombiana, habla sobre su papel en la novela Las Villamizar

Luis Mesa ha sido odiado y amado en Colombia por sus icónicos personajes como Daniel Valencia en Betty la Fea, o el querido profesor Francisco Restrepo en Francisco el Matemático. También como el galán de televisión en Señora Isabel, y en su papel más reciente como Gerardo Villamizar en Las Villamizar.



Comenzó en el mundo de la actuación como un hobby a los 15 años, haciendo teatro con el grupo Tejada de Envigado. Al terminar el bachillerato, decidió que sería médico. Sin embargo, después de tres años, él descubrió que el mundo de los libretos y las luces eran su verdadera pasión.



Desde entonces ha participado en importantes producciones a nivel nacional. Después de varios años, el ganador de dos premios India Catalina, volvió a la televisión colombiana, esta vez como un padre rígido que enseña a sus hijas el valor de la justicia en la serie de época Las Villamizar, de Caracol T.V.



Además, desde hace más de un año, ha mostrado una faceta poco conocida por sus seguidores y es la del activismo por la marihuana legal en Colombia.



El actor antioqueño inició en el mundo de la televisión colombiana personificando a Carlos la producción María, de la novela homónima Jorge Isaacs.

Ha trabajado con distintos tipos de personajes, ¿cuál ha sido el más retador?



Uno como actor lo que siempre anhela es tener un personaje complejo. Uno mismo muchas veces ni entiende por qué actúa de alguna manera. Juzgar a los demás es más fácil.



Debemos entender que los seres humanos no somos siempre blanco o negro, sino que tenemos muchos matices y encontrar un personaje que no sea predecible, que uno mismo en algunas ocasiones no lo entiende.

"Uno como actor debe aprender a no juzgar el personaje, pero tampoco justificarlo. Hay que aceptarlo e intentar conocerlo y aprender de él"

Luis Mesa Actor de novelas colombianas

¿Cómo asumió el papel de Gerardo Villamizar?



Con Gerardo Villamizar, me pasó en varios momentos que trataba de justificarlo. Yo no quería ser tan rígido con las niñas, pero el personaje me lo exigía y el director me decía “oye, pero así es el personaje”, y yo tratando de ser un poco menos severo. Yo creo que en cada escena uno como actor encuentra un reto que lo invita a ser mejor actor.

Betty la Fea es una de las novelas colombianas que, a pesar del tiempo, siguen ocupando el primer lugar a nivel nacional e internacional. ¿Qué significa para usted seguir viendo a Daniel Valencia en las pantallas de televisión?



Esta novela es un proyecto extraordinario de verdad, que una producción tenga tanto éxito, sucede una vez en cada generación. Ese fenómeno, que pueda saltar generaciones, es similar al Chavo del Ocho.



¿Cómo ve ahora a Daniel Valencia después de tantos años?



Daniel era un personaje que tenía un carácter soberbio, era cruel. Claramente, ahora no hay forma de defenderlo o justificarlo. No sé si sea misógino, pero él sí era muy pasado con Patricia o ‘la peliteñida'. Sus comportamientos eran muy soberbios.



Recuerdo que en ese momento yo peleaba con el libreto y trataba de hacer un personaje más suave. 27 años después, claro, uno lo ve y es insufrible. Ahora las personas revisan más el contenido que consumen.



¿Esperaba que Betty tuviera tanto éxito?

No, incluso una vez la producción hizo una reunión antes de grabar con el elenco principal, y las directivas nos dijeron: “Tenemos en este momento algunas crisis, si este proyecto no funciona no podemos seguir grabándolo”, y el resultado que ha tenido es sorprendente.

"Uno de los hechos de cannabis que más me llama la atención es que algunas personas todavía se rehúsan a aceptarlo. La guerra contra el cannabis terminó desde hace un buen tiempo”

Luis Mesa Actor colombiano

¿Cómo llegó a crear su canal en YouTube Hechos de Cannabis?



Empecé a interesarme por este tema porque hace algunos años me ofrecieron escribir una columna en un periódico, y trate de buscar un tema importante para Colombia. Así que me puse a investigar y conocí un mundo gigante del que cada vez aprendo más.



Pensaba que la marihuana medicinal era un invento de algunos consumidores para hacer legal el consumo.



¿Cuál es el propósito con este canal?

A mí no me interesa promover el uso del cannabis por sí mismo, sino que quienes ya la consumen lo hagan de manera adecuada. Esta no es tan mala como la pintan, pero tampoco es algo que no traiga consecuencias. Considero que a partir de cierta educación que se brinde, las personas pueden ser consumidores más responsables.