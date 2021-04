Luis Fonsi con R3HAB y Sean Paul, Dady Yankee y Guaynaa lanzan nueva música

angela marcela alvarez

'El Pony' es el lanzamiento más reciente del rey del reguetón, Daddy Yankee, cuyo video se estrenó este viernes.



“La inspiración del tema ‘El Pony’ sin duda alguna viene de Ismael Rivera y su versión ‘El Caballito’ de 1957. Esta canción creció conmigo y ahora quise hacer este tema acorde a estos tiempos con el lenguaje de ahora y en mi género. No es el mismo género pero ciertamente es la misma temática que Ismael Rivera y Cortijo crearon hace años”, expresó Yankee.

Esta nueva producción llega poco tiempo después de lanzar 'Problema', tema que ha logrado más de 115 millones de reproducciones en las plataformas digitales.



R3HAB, Luis Fonsi y Sean Paul lanzan la canción 'Pues'

El DJ y productor holandés/marroquí R3HAB, el cantante y compositor Luis Fonsi y el DJ, cantante y productor Sean Paul se unen para lanzar su nuevo sencillo llamado 'Pues', una mezcla de dance y pop latino donde teletransporta al oyente a estar bailando durante cálidas noches de verano en lugares tropicales.



El video de este nuevo tema es protagonizado por Valeria Sandoval, mujer reconocida en Tik Tok y en Instagram la cual logra combinar lo mejor de las melodías electrónicas y sensuales de los ritmos que componen este sencillo.



"Siempre ha sido un placer trabajar con leyendas de la industria como Luis Fonsi y Sean Paul. Ambos son expertos en su arte, y juntos, creamos el tema perfecto de reggaetón-dance para aquellas noches cálidas de verano. He disfrutado mucho hacer música con artistas del mundo latino como Reik, Rauw Alejandro, Hungria y MC Jacare. Me inspira la diversidad de culturas musicales dentro de la música latina y tengo mucho más por explorar. "Pues" es diferente a todo lo que he lanzado hasta la fecha y me alegra el poder dárselo a mis fans ahora. Espero que les guste tanto como a mi", dijo R3HAB.



Guaynaa estrena 'Cumbia a la gente'

La canción 'Cumbia a la gente' está disponible desde este viernes 23 de abril. Especial para El País

Guaynaa vuelve a sorprender a sus fanáticos con el estreno de su nuevo sencillo y video con las leyendas de la cumbia, Los Ángeles Azules, para presentar 'Cumbia a la Gente', una canción que evoca el ritmo y el flujo de la cumbia tradicional.



En el video se puede ver una animada actuación en un supermercado donde se muestra a Guaynaa bailando y divirtiéndose mientras compra en esta tienda. Esta canción anima a sus oyentes a levantarse y a bailar mientras disfrutan el ritmo.



"Este año he trabajado muy duro para explorar diferentes tipos de música y sonidos. Habiendo sido fan de Los Ángeles Azules desde que era un niño, siempre fue un sueño para mí poder colaborar con ellos. Pasé un tiempo fantástico armando esta canción y creando el video. Espero que haga que todos quieran levantarse y bailar", dijo el cantante.