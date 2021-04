El nuevo himno del América de Cali que compuso José Aguirre

Natalia Moreno Quintero

Por primera vez en su historia, el América de Cali, considerado uno de los clubes de fútbol más grandes y populares de Colombia y uno de los más importantes en Sudamérica, convoca a un compositor y productor, además hincha, para crear una canción que represente a ‘La Pasión de un Pueblo’.



El encargado de protagonizar este nuevo ‘golazo’ musical es el maestro José Aguirre, quien produjo y le puso letra y música al que se convertirá en el nuevo himno del equipo de fútbol, que ya suma 15 estrellas y que transmitirá, como lo dice el título de la canción, el ‘Sentimiento Escarlata’ de toda una afición.



En el tema, grabado entre Miami y Cali, jóvenes cantantes juegan de locales en los coros, y el nombre de la voz principal, el ‘10’, por ahora se mantiene en reserva, pero se puede adelantar que es una de las voces de mayor jerarquía de la salsa en Cali con el que la hinchada se sentirá más que identificada. La canción, que saldrá pronto del estudio al estadio, recoge el sentimiento de los americanos y busca inyectarle a futbolistas y aficionados el soplo de vida, de optimismo y de fe, que se necesita en estos tiempos de pandemia.



El martes y el miércoles pasados, el productor y compositor, quien viajó de Miami a Cali, estuvo trabajando con su equipo, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., y El País logró, en un receso, esta charla exclusiva con el autor del himno de los Diablos Rojos, desde su cancha, el estudio de grabación.

¿Cómo recibió esta petición del América de Cali?

Con alegría, orgullo y satisfacción. Cuando don Tulio (Gómez, máximo accionista del América de Cali) y su esposa, doña Miriam, me llamaron a decirme que querían hacer un nuevo himno del América y que fuera yo quien lo hiciera, inmediatamente dije “sí” y me puse a trabajar en la propuesta y empezamos a tener una comunicación constante para afinar los puntos en dirección al objetivo.



¿Cuál es el encanto de crear un himno para un equipo de fútbol?

Este proyecto me tiene feliz, me encantan estas cosas institucionales y de marcas, y en especial el fútbol por la pasión que mueve, encima de todo es el América, ¡mi equipo!.



¿Qué busca destacar del Club, de sus jugadores y de la fanaticada?

La nueva era del América, el reconocimiento al hincha que estuvo en la etapa difícil y que vio a su ‘Mecha’ batir sus alas como el Ave Fénix.



¿Qué jugadores del América destaca, del ayer y del hoy?

Del histórico América, Ricardo Gareca, Juan Manuel Battaglia, Willington Ortiz, Julio César Falcioni. Del América de hoy: Adrián Ramos, Duván Vergara, Yesus Cabrera, Rafael Carrascal.



¿Ser un ‘Diablo rojo’ más es una ventaja para componer el himno?

Por supuesto, no hubiera fluido con naturalidad sino fuera americano.



¿Cuántos artistas participan en la canción y cuál fue el criterio de selección de este equipo?

Entre músicos y técnicos son 25 personas. Quise que todos fueran hinchas de la ‘Mecha’, exceptuando los ingenieros de Estados Unidos.



¿A qué va a sonar, a salsa, música del Pacífico, choke?

El tema es en esencia salsa, es inevitable llegar a la conclusión que tanto la ciudad como el América son históricamente salsa. Pero incluí algunos aires diferentes en la introducción, que suena a himno pero con sonido de barras de estadio, tambores y voces de masas populares.



¿Qué composiciones suyas se han convertido en himno? ¿Esto no siempre lo intuye el autor, cierto?

Así es, es algo que no se planea, uno sueña que su música trascienda y que se vuelva de los amores de la gente. En los tiempos de hoy eso es menos probable. Sin embargo esta canción tiene ese perfume que hace pensar que puede ir calando muy bien y quedarse en el corazón.



¿Qué cree que va a sentir cuando todo el estadio la cante cuando pase esta pandemia?

No lo he pensado, imagino que será una suerte de éxtasis que me llevará al acto que reiteradamente hago más en mi vida, disfrutar y dar gracias.

A penales...

El fútbol para usted es...

Pasión.



¿Prefiere jugar o ver jugar?

Juego mal, así que prefiero ver.



Su partido más sufrido...

El del ascenso de América.



¿Cuál ha sido su golazo musical?

Ganar dos Grammys con un álbum compuesto, orquestado, dirigido y producido por mí, que a su vez son los primeros grammys para la salsa de Colombia. Y las reacciones que genera esa música en las personas.



¿Y cuál, su pena máxima?

Una silbada del público.



¿Ha hecho algún autogol?

Sí, cuando dejo de estudiar por algún periodo de tiempo para descansar. Sobre todo la trompeta es fatal dejar de tocarla todos los días. El retorno al nivel es muy tedioso y desesperante.



¿Piensa al igual que Maturana que, en ocasiones, perder es ganar?

Pienso que siempre se gana, los resultados adversos de algo esperado, enseñan cosas muy valiosas, siempre procuro quedarme con lo bueno. En el fútbol no aplica.

Tiempo extra

¿Cuánto tiempo le llevó crear el nuevo himno del América de Cali?

Entre escribirla, orquestarla y producirla, alrededor de dos meses. Falta una semana para ‘mixage’ (mezcla) en Miami y masterizarla en Nueva York.



¿Qué surgió primero, la letra o la música o simultáneamente?

Letra y música simultáneamente.



¿Ya había compuesto antes algún himno, de pronto en la infancia?

Desde los 13 años estoy escribiendo y por supuesto hice el himno de un colegio, la parte musical.



¿Qué himno futbolero de otro compositor le gusta?

Admiré siempre ‘Himno de fe y alegría’, del maestro Jairo Varela, interpretado por Javier Vásquez.



¿Qué siente cuando la gente canta una canción suya hecha himno?

Que estoy logrando lo que se me encomendó cuando me dieron este arte, transmitir sentimientos, tocar corazones.



¿Ha hecho cosas locas por disfrutar un partido?

Soy un hincha normal. Nunca he hecho cosas locas para verme un partido.