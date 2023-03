Los Rolling Stones, U2 y Adele encabezarían el cartel del próximo Live Aid en apoyo a Ucrania

Medios británicos ya dan por hecho la realización del Live Aid en apoyo a Ucrania el próximo 24 de junio en el Estadio de Wembley. La noticia ha corrido como pólvora, trayendo a la memoria aquel mítico concierto de 1985 que tuvo en su cartel a nada más y nada menos que a Queen, con Freddie Mercury a la cabeza.



Esta nueva edición del Live Aid contaría con la participación de artistas y agrupaciones de talla mundial como The Rolling Stones, U2, Paul McCartney, Adele, The Killers y Florence and The Machine.



Le puede interesar: Para los fanáticos de los Rolling Stones, un imperdible, su nueva película de 'GRRR Live!'



Todavía no hay nada confirmado. Incluso, algunos nombres propuestos podrían caerse debido a que las fechas del concierto coinciden con las del Festival de Glastonbury, razón por la cual muchas estrellas no podrán participar.



"Por supuesto, sabemos que al haberles avisado con poca antelación relativamente corto, muchas superestrellas tendrán compromisos previos. Pero somos optimistas y varios de los que han recibido la propuesta ya están a bordo. Para bandas como U2 y Bono, que son bastante francos sobre sus puntos de vista sobre la guerra y el conflicto, se siente como una gran oportunidad para seguir insistiendo en la gravedad de la situación en Ucrania", explicó uno de los organizadores.



Lea además: Conozca las fechas de las presentaciones en el Festival Estéreo Picnic 2023



Sería la segunda vez que se organiza un concierto de esta magnitud en Reino Unido. Poco después del inicio de la guerra en Ucrania, artistas como Ed Sheeran y Billie Eilish se unieron en un solo escenario, logrando recaudar más de 13 millones de libras esterlinas.