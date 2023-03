Conozca las fechas de las presentaciones en el Festival Estéreo Picnic 2023

El Festival Estéreo Picnic 2023 es uno de los eventos más esperados del año. El evento promete estar a la altura de las expectativas de su público con un cartel plagado de estrellas nacionales e internacionales.



Del 23 al 26 de marzo Bogotá vibrará con el festival de música más grande del país, que reúne a los mejores artistas de la actualidad.



La presentación de Mötley Crüe y Def Leppard el pasado 26 de febrero fue un buen precedente de lo que se viene con el Festival Estéreo Picnic. Cientos de fanáticos del rock y el metal pudieron disfrutar de estas dos grandes bandas en su regreso a Colombia después de 25 años. El evento concluyó por todo lo alto e incluso una fan se hizo viral luego de ser invitada por el mismisimo Nikky Sixx a subir al escenario.



Pues bien, para asistir a un concierto de tal magnitud es recomendable tener en cuenta la programación de los artistas favoritos.



La programación para el Festival Estéreo Picnic 2023 será la siguiente:







Jueves 23 de marzo

Twenty One Pilots, Tame Impala, The 1975, Cut Copy, Melanie Martinez, Wallows, Cigarettes After Sex, SOFI TUKKER, Purple Disco Machine, 100 gecs, Juliana, Ha$lopablito, The Change, Mr. Bleat, Lika Nova, Higuita en Chanclas, llilli, Ana Sanz.

Viernes 24 de marzo:

Drake, Rosalía, Blondie, Tove Lo, Jerry Rivera, Fred Again, Aurora, Devendra Banhart, Omar Apollo, Sen Senra, Mitú, Mabiland, Louta, Nidia Góngora, Salt Cathedral, Tropicana Club, Ev, Ana María Vahos, Amantina, Nec Talese.

Sábado 25 de marzo:

The Chemical Brothers, Wu-Tang Clan, Bizarrap, Armin Van Buuren, Moderat, Ryan Castro, Trueno, Alci Acosta, Gorgon City, L’Impératrice, Elkin Robinson, Alex Ferreira, Frente Cumbiero, Dawer x Damper, No Rules Clan, Junior Zamora, Santiago Navas (live set), La Perla, Semblanzas del Río Guapi, Flor de Jamaica, Felipe Orjuela, Mugre Sur.

Domingo 26 de marzo

Billie Eilish, Lil Nas X, Tokischa, Conan Gray, Dominic Fike, Polo & Pan, Elsa y Elmar, Modest Mouse, Nora en Pure, Bandalos Chinos, Villano Antillano, La Ramona, Jesse Baez, Nicolás y los Fumadores, Lee Eye, Lalo Córtes, Vale, La Banda del Bisonte, Pilar Cabrera, Marta Rivera.