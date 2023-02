Para los fanáticos de los Rolling Stones, un imperdible, su nueva película de 'GRRR Live!'

La banda con el gran show en vivo del mundo estrena la película del concierto 'GRRR Live!', grabada durante la gira '50 & Counting Tour', uno de los espectáculos más memorables de su célebre historia.



Este gran show contiene algunas de las mejores y legendarias canciones de la banda, como: 'It's Only Rock 'n' Roll (But I Like It)', 'Honky Tonk Women', 'Start Me Up', 'Gimme Shelter', 'Sympathy For The Devil' y '(I Can't Get No) Satisfaction'.



Los Rolling Stones celebraron su aniversario de oro en 2012 y 2013 embarcándose en la gira '50 & Counting Tour', la cual contó con 30 conciertos por Norteamérica y Europa.



El 15 de diciembre de 2012, la banda subió al escenario del Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, para el último de los cuatro conciertos en la zona de Nueva York.



Ese gran show contó con invitados como The Black Keys (Who Do You Love?), Gary Clark Jr & John Mayer (Going Down), Lady Gaga (Gimme Shelter), el héroe local Bruce Springsteen (Tumbling Dice) y Mick Taylor (Midnight Rambler).



Desde su emisión original del 2012 en pay-per-view, el concierto ha sido reeditado y su audio remezclado, y ahora está disponible para que los fans puedan revivirlo en casa por primera vez. Tres canciones del concierto del 13 de diciembre, también en Newark, estarán de extras en el DVD y Blu-ray: 'Respectable' (con John Mayer), 'Around And Around' y 'Gimme Shelter'.



GRR Live! Listado de Tracks: CD1

1. Get Off Of My Cloud



2. The Last Time



3. It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It)



4. Paint It Black



5. Gimme Shelter (with Lady Gaga)



6. Wild Horses



7. Going Down (with John Mayer and Gary Clark Jr)



8. Dead Flowers



9. Who Do You Love? (with The Black Keys)



10. Doom And Gloom



11. One More Shot



12. Miss You



13. Honky Tonk Women



14. Band Introductions

CD2

1. Before They Make Me Run



2. Happy



3. Midnight Rambler (with Mick Taylor)



4. Start Me Up



5. Tumbling Dice (with Bruce Springsteen)



6. Brown Sugar



7. Sympathy For the Devil



8. You Can’t Always Get What You Want



9. Jumpin’ Jack Flash



10. (I Can’t Get No) Satisfaction



GRRR LIVE! Lanzada hoy a través de Mercury Studios, la historia del famoso concierto estará disponible en varios formatos: 3LP’s color negro, 3LP’s color blanco coloreado (exclusivo Indies), 3LP’s color rojo (exclusivo d2c), 2CD’s, DVD’s + 2CD’s, BluRay + 2CD’s.