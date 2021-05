Buscalibre: Los retos de Juan José Daza, primer colombiano en ser director regional para Latinoamérica

Álvaro José Carvajal Vidarte

Buscalibro, como se le conoció en un principio a la página Buscalibre, inició como una plataforma para buscar libros académicos y universitarios. Pero, cuando los usuarios empezaron a preguntar por libros que no aparecían en el catálogo y que eran simplemente literarios, la plataforma decidió incluir más variedad de títulos, lo que le permitió crecer hasta convertirse en lo que es hoy, la librería virtual más grande de Latinoamérica, con más de cinco millones de libros.



El colombiano Juan José Daza, el primer director regional para Latinoamérica de Buscalibre de nacionalidad no chilena, entró a la empresa en 2012, cuando todavía no había crecido tanto y en el momento en que apenas abrían su sucursal física en Colombia. El proyecto le llamaba mucho la atención, porque para Daza la lectura es vital, ya que permite que se abran las puertas a otros mundos.



“Voy a copiar una frase que dice mucho Mario Mendoza: ‘cuando uno lee, vive muchas vidas y cuando uno no lee, solamente vive la vida de uno’. Yo estoy muy de acuerdo con el hecho de que leer nos permite hacer cosas que quizás físicamente no podemos, porque no contamos con el dinero, la información o la educación académica para hacerlo. Los libros te permiten saltar barreras para llegar a los sitios que quieras. Eso para mí es fundamental”, comenta.



Sin embargo, según Daza, Colombia tiene un índice de lectura de solo 2.7 libros por persona al año. Si se compara con países como Chile o Argentina, que están por encima de los 5 libros al año, el país se encuentra casi que en la mitad del camino. Incluso países como México están muy por encima de los tres libros por persona al año.



Pero, si este número se compara con los índices anteriores, Colombia va muy bien. Hace ocho años el país no llegaba ni a los dos libros por persona al año. Hace cuatro estaba por debajo de los 2.4. Eso quiere decir que sí ha habido un crecimiento y desde Buscalibre se cree que pronto se podría llegar a los tres libros por persona al año en Colombia.

Lea también: Habla el artista que puso una cabra en el pedestal de Sebastián de Belalcázar



Esto impulsa a Daza, porque una de sus metas es aumentar el índice de lectura en los países donde el número está por debajo de tres libros al año, como en Perú y Colombia. “Para Buscalibre es importante que las personas puedan tener acceso a los libros, porque nosotros estamos convencidos de que leer te cambia y te hace mejor persona. Mejor no significa necesariamente más educado o bonito, cosas que son vanas, sino que te hace tener otras perspectivas de tus pensamientos actuales y eso definitivamente te da muchísimas más herramientas para enfrentarte a la vida y relacionarte con otras personas”, dice.



Para ayudar a mejorar los índices de lecturabilidad, Buscalibre busca dos cosas. Primero, acercar a los lectores a los autores, porque a Daza le parece más importante que el público se conecte con los escritores. “Cuando uno lee a Pilar Quintana, a García Márquez, a Vargas Llosa, a Mario Mendoza, uno quiere saber quién está detrás del libro, saber por qué lo escribió, por qué esa persona siempre escribe sobre terror, amor, o cualquier otro género. Por eso, nosotros nos hemos enfocado en llevar ese autor a los lectores y creo que por ahí las personas tendrán un mayor vínculo con la historia y generarán un mayor interés en la lectura”.



Buscalibre también ofrece libros con precios razonables y de fácil acceso, porque, según aclara Daza, “muchas veces la gente se cohíbe de comprar un libro no porque le salga caro, sino porque tiene que dar muchas vueltas para conseguirlo”. En Colombia, el director para Latinoamérica de Buscalibre se encontró con personas que tenían que viajar durante horas para poder comprar una obra, mientras que la plataforma lleva el libro hasta la casa, procurando que sea con envío gratuito, para incentivar la lectura.



Actualmente la empresa también ofrece libros en otros idiomas, como inglés, francés, portugués, alemán e italiano. De hecho, según Daza, uno de los países de donde más libros se trae es de Estados Unidos. Solo en Colombia se venden el 15 % de los libros en inglés.

Vea también: Poemas desde la 'Tierra de nadie', libro del periodista y poeta caleño Harold Cortés



Otro de los logros de Buscalibre es su trabajo con editoriales y autores independientes. “En Colombia, de todos los países, es donde tenemos más editoriales y autores independientes vinculados a Buscalibre y su nivel de ventas con nosotros ha sido muy bueno, particularmente con Calixta Editores que es local y ha crecido con las uñas”, comenta Daza.



Además, la plataforma está analizando la incorporación de libros digitales y de audiolibros al catálogo, aunque aún consideran que los libros físicos son más apetecidos, porque “permiten a las personas tener un alivio y un descanso del exceso de tecnología”, según dijo Daza, pero no por eso pueden obviar los diferentes gustos de los compradores.



En cuanto a los escritores colombianos, Daza comentó que eran muy apetecidos en el mercado. Por ejemplo, Mario Mendoza es el más vendido de la editorial Planeta y es uno de los más vendidos en Buscalibre. “A Mendoza lo ayuda el hecho de que escribe muy bien, pero también que escribe bastante. No te sabría decir cuántas obras tiene, pero son más de veinte libros. Constantemente saca de a dos o tres libros al año. Eso hace que haya una diversidad para leer”, comenta el director.



Otra de las que es muy buscada es Pilar Quintana que con Los Abismos ganó el Premio Alfaguara, lo que genera mucha acogida entre los lectores. Y entre los títulos nacionales más apetecidos están El Milagro Metabólico y El Milagro Antiestrés, el Dr. Carlos Jaramillo, donde el primer título ha sido el libro más vendido en Buscalibre y en el país en los últimos dos años, según comentó Daza.