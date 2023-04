Carolina Cruz se ha convertido en una de las presentadoras de Caracol más querida no solo por sus televidentes sino también por sus seguidores en redes. Pero, esta no es la primera vez que la mujer es el foco en el mundo del entretenimiento colombiano, ya que a finales de la década de los 90, su belleza la llevó a ser señorita Valle del Cauca.



En 1999, Carolina Cruz se convirtió en la representante de su departamento para competir en el Reinado Nacional de Belleza, y aunque la reconocida presentadora no se coronó como la reina de Colombia, -siendo vencida por Catalina Acosta- la vallecaucana no paso por desapercibida. “Que no ganara fue cuestión de subjetividad de los jurados”, menciona Víctor Manuel García, conocido por Víctor Paparazzi, director del portal de entretenimiento victorpaparazzi.wordpress.com.



“Esperábamos que quedara de reina, no de virreina”, enfatiza la experta en reinados, quien asegura que expertos y seguidores aseguraban: “Esa sí es típica representante del Valle, ¡bella y grande!”, cuenta Montiel.

En 1999, a sus 20 años, Carolina fue coronada como virreina en el certamen nacional de belleza, para luego representar a Colombia en el Miss Internacional. Archivo digital de la Biblioteca Departamental de Cali.

“Desde que llegó a Cartagena le encantó a los cartageneros, quienes apenas la veían, le gritaban ‘¡Valle, Valle!’, era la más aplaudida. Tenía carisma, le llegaba a la gente por su imponencia, la estatura, con esa belleza y gracia se ganaba a todo el mundo. Le criticaron el tamaño de sus senos, que, decían, no eran proporcionales a su cuerpo, pero era arrolladora en pasarela, siempre se destacaba”, dice Meryt Montiel Lugo, periodista de El País, quien cubrió el Concurso Nacional de Belleza el año en el que participó Carolina.



Carolina se coronó como Virreina del Reinado de Belleza de 1999. Desde entonces, la vallecaucana brilló tanto en las pasarelas colombianas como a nivel internacional, donde dio a conocer la belleza de la mujer colombiana.



“El tipo de belleza imponente de ella llamaba mucho la atención. Al final logra el virreinato y representa a Colombia en Miss Internacional, en Japón, donde logra un exitoso papel, al ser una de las 15 semifinalistas. Ella ya era modelo, pero el reinado nacional la impulsó mucho más y le abrió las puertas en televisión por su belleza y talento para la presentación”, considera García.