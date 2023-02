Los Premios del Sindicato de Actores a lo mejor del cine internacional en el 2023

Los Premios del Sindicato de Actores (SAG Awards) en su edición número 29 de 2023, entregó sus galardones a las mejores actuaciones televisivas y cinematográficas del año por las que votaron los propios actores. Este renombrado evento se llevó a cabo el domingo 26 en la ciudad de Los Ángeles.



Una de las ganadoras del Premio a Mejor elenco en una serie dramática fue 'The White Lotus' que es una serie de comedia dramática y sátira estadounidense creada, escrita y dirigida por Mike White que se estrenó en HBO el 2021. Esta serie venció a los elencos de series como 'The Crown', 'Better Call Saul', 'Ozark' y 'Severance'.



El premio a Mejor actor en un papel principal en una película fue para Brendan Fraser, por su actuación en “The Whale”, un filme dirigido por Darren Aronofsky. Esta es la historia de un profesor solitario que sufre obesidad mórbida e intenta restablecer el contacto con su hija en busca de perdón.



El actor estadounidense-canadiense Brendan Fraser posa con el premio al actor masculino destacado en un papel principal - Película por "La ballena" durante la 29.ª entrega de los premios del Sindicato de Actores de la Pantalla Foto: AFP

La ganadora de la estatuilla a Mejor actriz en un papel principal fue para la actriz china Michelle Yeoh por su impecable trabajo en la galardonada película y opcionada al Premio Óscar 'Todo en todas partes al mismo tiempo'. Un filme que cuenta con un elenco de actores que han trabajado por muchos años y que les ha merecido un gran trabajo de equipo, por eso esta producción tiene uno de los mejores trabajos actorales de una producción cinematográfica dirigida por el dúo Dan Kwan y Daniel Scheinert . Por eso los premios a Mejor actor y actriz en un papel secundario fueron para Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis, respectivamente. También recibieron las estatuillas a Mejor elenco en una película, logrando demostrar la unidad actoral en una producción cinematográfica que esta barriendo con premios en todos los espacios.