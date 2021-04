Colombia Birdfair 2021: Los niños que ganaron el concurso de cuento sobre aves

Álvaro José Carvajal Vidarte

Juan Pío Escobar Buitrago con El Colibrí Topacio, en la categoría de niños, y Laura Sofía Cadena Acebedo con ‘Mis grandes amigos’, en la de jóvenes, ambos estudiantes del New Cambridge School de Cali, ganaron el Primer Concurso de Cuentos sobre Aves ‘¡Que vivan está en tus manos!’, de Colombia Birdfair 2021.



Juan Pío, de 12 años, quien cursa séptimo, creó la historia de Noco, un Colibrí Topacio en vía de extinción, que al enterarse de la muerte de su primo Tolibro, el otro ejemplar de su especie en los alrededores de un hotel que estaban construyendo en su hábitat, decide aprender español para comunicarse con los humanos y proponerles nuevas alternativas de hacer un eco-hotel sin destruir los recursos naturales.



Por su parte Laura, de 15 años, de grado once, cuenta cómo Camilo, un niño encariñado con las aves, que se encuentra a diario con ellas, empieza un día a extrañarlas, porque cada vez son menos, cuando un pajarito le cuenta lo que ocurre, crea la forma de mantenerlas a salvo: Birdhouse.



Laura y Juan Pío resultaron triunfadores, entre 68 trabajos realizados por estudiantes de diversas regiones de Colombia, entre los 8 y 17 años. “Veo una generación con mentalidad nueva, donde el hombre no es ya el amo que somete la naturaleza sino el protector de esta, por su propio bien y el del planeta”, asegura Paola Guevara, escritora y periodista, miembro del jurado. Junto a ella seleccionaron a los ganadores la bióloga Catalina Casas, coordinadora de proyectos del Programa de Alianzas Internacionales de la National Audubon Society y el niño colombiano Simón Santiago Santos, observador y fotógrafo de aves, autor del libro ‘Las Aventuras de Mirlo’.



Por su parte, Consuelo Lozano, docente y líder del departamento de Lengua Castellana del New Cambridge School de Cali, dice que “Juan Pío se ha destacado por sus múltiples capacidades, tiene muchas habilidades en la escritura y lectura. Cuando leí su cuento pensé que era una historia bellísima, digna de un premio”. Para Juliana Paola Pérez Villamizar, profesora de ciencia, química y Eco-School, Juan Pío es “uno los estudiantes que más se ha destacado en el programa de Eco-School o escuela autosostenible, siempre está investigando extra. Es un premio para uno como docente tener alumnos como él, aprovecha muy bien las clases y sabe muy bien lo que quiere”. Sobre Laura afirma Iván Forero Sánchez, docente de lengua y literatura, que “ella tiene una forma de contar muy sencilla, no se enreda con las palabras y narra con claridad”

¿En qué se inspiraron para escribir sus cuentos?



Juan Pío: Gracias a mis profesores, que me convencieron. Empecé a buscar aves en vía de extinción y encontré al Colibrí Topacio. Hice una lluvia de ideas y estructuré el cuento. En un comienzo pensé que las aves hicieran letras con su cuerpo para transmitir su mensaje a los seres humanos, pero me pareció improbable, luego se me ocurrió la idea del loro para que hablara con todos.



Laura: Me inspiré en esa relación cercana que tenemos con los animales, que muchas veces llegan a formar parte integral de nuestra vida y a formar parte de nuestro corazón.

"Su primera infancia la vivió en el Pacífico colombiano, rodeado de aves, de ballenas, de cascadas, de mar, de gente muy linda que lo llevó a ser sensible".

Alberto Pío Escobar López, papá de Juan Pío.

¿Juan Pío, por qué escogió el Amazonas para ubicar allí su historia?



Es una zona con mucha flora y fauna y están comenzando a hacer allí lugares turísticos. Es un lugar muy bonito que por la explotación del hombre y la comercialización, puede terminar muy mal, se pueden afectar los hábitats y minimizar la fauna. Me imaginé al colibrí hablando con los fabricantes y dueños de los hoteles y se me ocurrió que la solución podían ser los ecohoteles o hoteles ecosostenibles, es algo que hemos aprendido en el Eco-School, un programa que tiene el colegio, como alternativa para evitar la contaminación y el deterioro de los recursos naturales.



¿Y de dónde salen los llamativos nombres que le puso a las aves de su cuento?



Juan Pío: Hice una mezcla entre los nombres de las aves y de los humanos: Tolibro es una mezcla entre Tomás y Colibrí, Coresa entre Colibrí y Teresa, Loracio entre loro y Horacio y así...

"Es un niño que al hablar utiliza un muy buen léxico y si no conoce bien una palabra, la busca. Tomamos juntos fotografías de aves".

Claudia Buitrago Tovar, mamá de Juan Pío.

¿Cómo ha sido su relación con los animales?



Laura: Siempre he admirado la belleza de las aves, su canto y me gusta ver cómo se relacionan entre sí.



Juan Pío: Yo vivía una isla, Juanchaco, cerca a Buenaventura, donde veía diversidad de aves, flora y fauna, muchos pájaros migratorios, de distintas especies. Y en nuestro colegio se ven ardillas, iguanas, aves y especialmente, mucha flora.



¿Desde hace cuánto les gusta escribir historias?



Laura: Desde los 8 años, pero siendo muy honesta, este es el primer relato que llevo a término.



Juan Pío: Mis papás me han incentivado leer. Cuando encuentro el libro que me gusta, no lo suelto. Siempre me ha gustado contar historias, soy bueno expresándome. Gracias a los libros que he leído, he mejorado mi ortografía. Es importante que todo el mundo lea algo que te guste, que le deje alguna enseñanza, que le ayude a mejorar su ortografía y más si le gusta escribir. Me gusta leer sobre la mitología griega, he leído Metamorfosis, de Ovidio, y La Odisea, de Homero.

"Mi colegio hace parte del

programa de Eco-Schools y nos han concientizado sobre el buen uso que debemos dar a nuestros recursos naturales".

Laura Sofía Cadena, ganadora en la categoría de jóvenes.

¿Qué daño le hacemos al medio ambiente y qué futuro nos espera?



Juan Pío: A las aves con la tala de árboles le estamos destruyendo su hábitat; el aire lo contaminamos con los carros y las fábricas, y al agua van todos los residuos. Cuando viví en la isla, veían las playas llenas de basura, icopor, he visto bolsas, pañales, zapatos y ahora tapabocas desechables. ¡Eso nos afecta a nosotros mismos!



Laura: El futuro ahora es incierto, pero si seguimos haciendo que más personas tomen conciencia de cómo podemos cuidar nuestro mundo, se puede visualizar un buen futuro.



Laura Sofía Cadena Acebedo, de 15 años, está en grado once. Especial para El País

Juan Pío: “Con la pandemia nos hemos conscientizado sobre ciertas situaciones del planeta y de autocuidado”. Especial para El País

Segundos lugares

Categoría de niños



Andrés David Perea Moreno. Colegio Liceo Anglo del Valle. ‘La naturaleza VS el hombre’.

Categoría de jóvenes



María Camila Gaitán Casallas, Colegio de la Inmaculada de Medellín. ‘El Colibrí de las Alas Rotas’.