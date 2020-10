Álvaro José Carvajal Vidarte

Para bailar un bolero, “hay que tener mucho sentimiento, escuchar la melodía, sentir la letra, porque es un poema cantado, una declaración de amor, y contar con un parejo ideal, porque debe ser mutuo; el bolero hay que sentirlo”, dice Yolanda Hernández, quien con 69 años, junto a Edgar Herrera, de 82, son Los Reyes del Bolero Son, y dan clases de baile del género en el actual Festival Mundial de Salsa.



“El bolero es amor, es sentimiento, es uno de los géneros musicales que por más de cien años ha unido a las parejas”, complementa Edgar.



Creadores de la Fundación Baila Bolero, que pertenece a la Asociación de Bailarines de Salsa de Cali, Asosalcali, que preside Carlos Fernando Trujillo, Yolanda y Edgar explican que el paso básico para bailar un bolero tiene un conteo de cuatro tiempos: “La mujer sale con el pie derecho adelante, contando el uno; luego pasa el pie izquierdo adelante, contando el dos, luego con este mismo pie se devuelve marcando el tres, y después con el derecho marca el cuatro. Es como un ir y venir”, explica Yolanda.



“El hombre lo hace al contrario, comienza con el pie izquierdo atrás, contando uno y cuando su pareja va hacia adelante, él debe quitar su pie; así cuando ella cuenta uno adelante, él cuenta el uno de él con el pie izquierdo atrás”, continúa esta bailarina autodidacta.

El bolero, añade Yolanda, “se baila en dos partes, del ombligo para arriba es el enlace, la pareja entrelazada, y de la cintura para abajo es movimiento de los pies, porque hay que marcar pasos que sean perfectos, del mismo tamaño, al mismo tiempo y en la misma sonoridad, para que la pareja disfrute bailando un bolero”.



En el caso concreto del bolero son, dicho baile, según esta pareja, se divide en cuatro tiempos, “pero como nosotros somos bailadores autodidactas, establecimos que cada paso que damos es una musicalidad, un corte de la música”, explica Yolanda, quien junto a Édgar se han convertido en los mayores exponentes y promotores de este género en Cali.



Cuenta esta bailadora que hace 26 años conoció a Edgar: “Estuvimos un año de amigovios, pero ni besitos hubo. Íbamos a bailar cada ocho días, viernes, sábado y domingo. En ese tiempo la rumba era hasta las 6:00 a.m. Él me llevaba a desayunar y luego para la casa, pero nunca sucedió nada hasta que el día que pasó algo le dije: ‘O esto sigue o se acaba, porque me daría muy duro verlo a usted en otra situación con otra persona’, pero él me dijo: ‘Lo mío es serio, he tenido un año para conocerte’, y desde hace 25 años vivimos juntos”.



Ambos llevan el bolero en su ADN. Él dice que sus padres eran boleristas y sentimentales, y el bolero es su forma de expresarse, de manera innata. Ella asegura que sus tíos músicos tocaban boleros, en los años 70, cuando en Cali la influencia del género era muy marcada. Y en su casa se escuchaba todo el día radio.



Yolanda y Edgar son activos participantes del Salsódromo, desde que el alcalde Jorge Iván Ospina lo formalizó en el 2008 han sido infaltables durante los 15 años del Festival Mundial de Salsa, son los organizadores del Festival Internacional Baila Bolero y tienen programas como Boleroterapia del Amor para el Adulto Mayor, Club del Bolero y Bolero al Barrio. Dicen que así como se han encontrado con jóvenes que entienden el paso rápido, también han dado con personas a las que les ha costado muchísimo trabajo, y adultos mayores que parece que hubieran bailado bolero toda la vida.

Este miércoles en el Mundial

12:00 m.

Taller de baile: Pachanga nivel 1. MIguel Nazarit. Asobalsalsa.



12:30 p.m.

​Pachanga nivel 2. Jhon Casanova. Cali Descarga. Asobasalsa.



1:00 p.m.

​Mambo. Stiven Cabezas. Afrosees. Asonalsalsa.



1:30 p.m.

Baile Social. Edwin Villalobos. Swing Latino.



4:00 p.m.

Énfasis en composición armónica para salsa. Milton Casas. Precultura.



7:30 p.m.

Énfasis en percusión latina (campana, conga y bongo). José Fernando Torres, Asonovas.

