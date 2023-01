Los Globos de Oro: detalles de una gala que busca recuperar su brillo este martes

Los premios Globos de Oro, opacados por escándalos en los últimos años, intentarán este martes 10 de enero recuperar su mermado prestigio con una gala en Los Ángeles.



La transmisión televisiva de los premios Globos de oro marcaba tradicionalmente el inicio de la temporada de premios del cine, pero el año pasado salió del aire tras acusaciones de falta de diversidad y prácticas poco éticas por parte de sus organizadores, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).



Tras algunos cambios en la organización, la cadena NBC transmitirá la 80 edición de los Globos de Oro, a la cual han sido invitadas las principales estrellas de la industria. Están confirmados Steven Spielberg, quien llega con ‘Los Fabelman’, una apuesta muy personal considerada como favorita para alzarse como mejor drama, y Eddie Murphy, quien será premiado por su trayectoria.



El comediante Jerrod Carmichael animará la ceremonia, y el director Quentin Tarantino estará entre los presentadores. Sin embargo, Brendan Fraser, nominado por ‘La ballena’ y quien afirma que una vez fue manoseado con lascivia por Philip Berk, expresidente de la HFPA, ha descartado asistir a la gala aunque sea el gran favorito. Y no es el único.



Eddie Murphy, ha sus 61 años, es uno de los actores de comedia meas versátiles de Hollywood. Especiales para El País

Eddie Murphy recibirá el premio honorífico Cecil B. DeMille en reconocimiento a toda su carrera. El intérprete de 61 años se llevó en 2007 el Globo de Oro a mejor actor de reparto por su papel en Dreamgirls, además de haber optado a este galardón en otras cinco ocasiones. La cinta dirigida por Bill Condon también le valió una candidatura al Oscar. Próximamente aparecerá en la cuarta entrega de la saga Superdetective en Hollywood.

La competencia está reñida

'Los espíritus de la isla' ('The Banshees of Inisherin'), una comedia oscura sobre el abrupto fin de una amistad entre dos hombres que viven en una minúscula isla de Irlanda en los años 1920, lidera con ocho nominaciones, entre ellas para Colin Farrell, quien compite como mejor actor de comedia.



La película se disputa con la producción que aborda el multiverso 'Todo a la vez en todas partes' ('Everything Everywhere All At Once'), que también puede otorgar premios por sus actuaciones a Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis y Ke Huy Quan.



'Elvis', la extravagante biografía de Baz Luhrmann sobre la vida del rey del rock and roll Elvis Presley, logró tres nominaciones, al igual que el filme animado 'Pinocho' de Guillermo del Toro.



Lo nuevo de Fraser

Brendan Fraser es el favorito como Mejor Actor de Drama. AFP

Este año Brendan Fraser estrena 'The Whale', la nueva película de Darren Aronofsky en la que interpreta a un hombre que intenta reconectar con su hija adolescente, para la que el actor tuvo que aumentar 156 kilos para el personaje. Muchos aseguran que Fraser se llevará el premio a Mejor Actor de Drama, por esta cinta que también está nominada como mejor película en Asociación de Críticos de Cine de Dallas-Fort Worth, Indiana Film Journalists Association y Las Vegas Film Critics Society.



El cuestionado, Philip Berk, quien niega la acusación de Brendan fraser, fue despedido de la organización por decir que el movimiento “Black Lives Matter” era un “movimiento racista de odio”.

Cruise sin globos de oro

Tom Cruise, quien devolvió sus tres Globos de Oro a la HFPA en protesta por las revelaciones de los últimos tiempos, fue desairado en las nominaciones, a pesar de estar en una de las favoritas del 2022, 'Top Gun: Maverick'. El filme fue nominado en dos categorías: mejor película dramática y mejor canción original, Hold My Hand, de Lady Gaga.



De la lista de hispanos que compiten por un Globo de Oro hacen parte la cubana Ana de Armas, nominada a Mejor actriz dramática por 'Blonde', y la estadounidense argentina Anya Taylor-Joy por 'The Menu', finalista como Mejor actriz de comedia. La película Argentina, '1985', sobre el histórico juicio que condenó a los comandantes de la última dictadura de ese país (1976-1983), compite como mejor cinta de habla no inglesa.