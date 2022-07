Los fieles súbditos del 'Rey': el multitudinario acompañamiento a Darío Gómez en su adiós

‘El Rey del despecho’ no ha estado solo. Desde la noche del martes que se conoció la noticia de su fallecimiento, sus más fieles seguidores, centenares, se acercaron a las inmediaciones de la Clínica Las Américas de Medellín, aún con incredulidad, nadie quería aceptar que el rey había muerto.



Noche y día, cerca de la clínica, luego en las instalaciones de Medicina Legal, ellos no se han separado de Darío Gómez, y su música no ha dejado de sonar, usualmente acompañada de licor, guaro en su mayoría.



En la noche del pasado miércoles, con una lluvia intermitente en buena parte de Medellín, una gran caravana fúnebre cruzó buena parte de la ciudad, fuertemente escoltada por la policía, junto a miembros de diferentes organismos de seguridad y emergencia.

A la cabeza, el carro fúnebre con el féretro del rey, seguidos por sus más cercanos familiares y una buena parte de sus colegas y amigos, en un recorrido que inició al filo de las nueve de la noche, pero que en un principio se tornó demasiado lento ante la gran cantidad de fanáticos que impedían su paso.



Similar situación ocurrió a la llegada al coliseo Yesid Santos, la cual se encuentra en la Unidad Deportiva Atanasio Giradot. Cientos de fanáticos se emocionaron con la llegada de la caravana, a tal punto que organismos de seguridad debieron intervenir para lograr su ingreso a dicha instalación deportiva.



Desde que se conoció la noticia de que el cuerpo del artista de música popular sería trasladado a dicho coliseo, cientos de personas se acercaron a sus instalaciones desde las horas de la tarde de este miércoles, con la esperanza de darle su último adiós a este ídolo musical.



Como suele suceder, los vendedores ambulantes llegaron, no sólo con alimentos y bebidas, también con diversos elementos alusivos a Darío Gómez, desde afiches, gorras, camisetas y discos compactos con su música, algunos originales, otros piratas.



En diferentes zonas aledañas al coliseo, grupos de participantes, de manera espontánea, empezaban a interpretar algunos de los éxitos de Darío Gómez, lo que usualmente terminaba en un gran coro de varias calles.

Existía incertidumbre y la información no era clara, y retando al frío de la noche, y las fuertes lluvias, no perdía la fe de lograr el ingreso al coliseo Yesid Santos, lo que hizo perder la paciencia de algunos, quienes empezaron a protestar y golpear las rejas que rodean el crecimiento. La situación se tornó tan delicada, que los organismos de seguridad tomaron la decisión de acudir el Esmad para lograr mantener la tranquilidad.



El acceso al público sólo se daría a partir de este jueves a las ocho de la mañana y hasta las cero horas de este viernes a solicitud de la familia, quienes desean poder realizar su propia ceremonia y los actos fúnebres entre el viernes y sábado en total privacidad.



Durante la mañana empezaron a llegar artistas del género popular para presentar sus respetos y un homenaje a quien fue su amigo, ídolo y el mayor referente de la música popular.



A lo largo de la tarde y noche de este jueves, se esperan que lleguen al coliseo admiradores de distintos municipios antioqueños, en especial desde San Jerónimo, lugar donde hace 71 años nació Darío Gómez, a cerca de 60 kilómetros de Medellín.