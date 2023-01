Colin Farrell es una de las estrellas más populares de Irlanda y su trabajo en la pantalla grande necesita poca presentación. Su carrera con taquillazos de Hollywood y apuestas en el cine independiente, le han otorgado el favor de la crítica en múltiples ocasiones, y hoy está en la carrera por el Óscar a Mejor Actor por su interpretación en la tragicomedia Los Espíritus de la Isla.



Brendan Gleeson también compite por la estatuilla dorada, aunque en la categoría de mejor actor de reparto por la misma película.

Los fans de Harry Potter reconocerán a Gleeson por su papel de ‘Ojo Loco’ Moody en la exitosa franquicia. Además, entre otros de los créditos cinematográficos de Gleeson se incluyen: Corazón Valiente, Michael Collins, El Precio de la Libertad, Pandillas de Nueva York y La Tragedia de Macbeth. Su papel de Winston Churchill en la serie Into the Storm le valió a Gleeson un premio Emmy.



En 2008 nació una inolvidable dupla en la pantalla grande cuando Farrell y Gleeson protagonizaron juntos el que significó el debut cinematográfico del director Martin McDonagh, ‘Escondidos en Brujas’. Ambos actores interpretaron a dos sicarios que son enviados a Bélgica para mantenerse en las sombras después de que un trabajo sale mal.

Oscura y mordaz, esa película estableció la voz cinematográfica de McDonagh, lo hizo acreedor de una nominación a los Óscar a mejor guion original, y Farrell y Gleeson obtuvieron el elogio de la crítica. Además, Farrell fue galardonado con un Globo de Oro a mejor actor.



Catorce años después de esa cinta la historia parece repetirse en ‘Los espíritus de la isla’, aunque esta vez el guion parece mejorado: la cinta cuenta con nueve nominaciones a los premios Óscar, entre ellas mejor película, mejor director y mejor guion original, además de reconocerse el trabajo de tres actores, Farrell, Glesson y Barry Keoghan, una de las nuevas promesas de Hollywood.



Además Farrell ya se ganó el Globo de a Mejor actor de comedia o musical y la película aspira a 10 Premios Bafta.



“Creo que es algo cultural que las mujeres irlandesas cuiden de los hombres. Y eso ha sido así a lo largo de la historia. Nunca esperan reconocimiento por ello, y quizás ni siquiera se les ocurre; pero creo que con el tiempo es algo que desgasta un poquito a Siobhan. Él se la pasa en el pub todas las noches y cuando está en la casa no hace nada. Ella hace todo por él”, cuenta Kerry Condon, la actriz irlandesa, también nominada al Óscar. Cortesía 20th Century Studios, especiales para el país

‘Los espíritus de la isla’ sigue a un despreocupado granjero llamado Pádraic (Farrell) cuya mayor alegría en la vida es tomarse una cerveza en el bar de la isla con su amigo de toda la vida Colm (Brendan Gleeson). Pero cuando Pádraic un día va a buscarlo, Colm lo ignora completamente y él descubre que su viejo amigo quizás no sea tan sensible como una vez creyó. Herido, confundido y quizás un poquito enojado, Pádraic hace enormes esfuerzos por habituarse al cambio en su rutina diaria, mientras los demás habitantes de Inisherin sufren el impacto del abismo que se ha abierto en medio de ellos.



Durante la promoción de la película, Farrell y Glesson hablaron sobre volver a trabajar juntos y lo que significó trabajar en esta película de la que sabían hacia varios años.



“Martin me había enviado una versión de esta historia seis o siete años atrás. No recuerdo cómo se llamaba en ese entonces, ni muchos detalles, pero Martin ha estado rumiando una versión de esta historia todo este tiempo, si no más. Esta versión surgió más o menos un año antes de comenzar a rodar, y estaba muy cambiada, si bien ambos eran guiones extraordinarios”, explica Farrell, quien asegura que esta película explora un mundo extraordinariamente diferente a todo lo que ha vivido, inlucyendo aquí los otros dos mundos que exploró con Martin en ‘Siete psicópatas’ y ‘Escondidos en Brujas’.





El título original de la película en inglés, The Banshees of Inisherin hace referencia, primero, a la pieza musical que Colm intenta componer con su violín para trascender en el tiempo. También alude a la conocida figura fantasmal del folclore irlandés: espíritus femeninos que gimen de noche para presagiar una muerte inminente. 20th Century Studios

“El ADN común a todos, por supuesto, es la increíble articulación de ideas, pensamientos y emociones de Martin, y ese punto de encuentro entre la comedia y la tragedia. Capta lo oscuro que puede ser el mundo a veces, y que, dentro de esa oscuridad y ese dolor, con un poquito de objetividad –algo claramente difícil cuando estás en medio de la pérdida o el dolor– puedes hallar un sentido del humor”, agrega el actor, quien tiene a Brendan Fraser, por La Ballena como su adversario más fuerte en la carrera por el premio de la Academia, que se entregará el 12 de marzo en Los Ángeles.



La cinta habla sobre la transformación de una amistad, algo que se aleja de la buena sintonía que hay entre los actores, ambos irlandeses. “Fue áspero, muy duro. Lo interesante a la hora de hacerlo fue que Colin y yo nos conectamos de un modo increíble en ‘Escondidos en brujas’, y me preguntaba si habría algo del guion en este sentido que aprovechara nuestra relación fuera de la pantalla. Pero fue de algún modo liberador comprender que no hacía falta hacer eso para meterte perfectamente en el personaje. Ya me había sucedido antes que alguien venga y sencillamente no te hable”.



Frente a esto, Colin asegura que “esta película es de hecho ‘Escondidos en brujas’ 10 años más tarde, pero ambientada 90 años antes. Se trata de un amor y un afecto parecidos, pero sobre lo que sucede después de eso, el lado oscuro, la pérdida de eso”.



Pero la narrativa del filme va mucha allá de lo que sucede entre Colin y Brendan. Farrell explica que “es típico en todos los trabajos de McDonagh establecer este grupo de personajes en donde todos tienen su propia narrativa y su propia evolución. Estamos contando la historia de seres humanos e indagando en temas de lealtad y amistad. De separación y soledad. De tristeza, muerte, dolor y violencia. Y todos estos temas son, a veces desafortunadamente, sentimientos muy humanos con los que todos nos podemos conectar, y que nos tocan a todos, si no directa, al menos indirectamente”.