Los colombianos Isabela Delgado y Daniel Jaramillo y el actor Penn Badge, en la mira

Los creadores de contenidos, Isabela Delgado y Daniel Jaramillo, estuvieron junto a Penn Badgely, reconocido actor que interpreta a Joe Goldberg en la serie de Netflix You, compartieron en el juego 2 verdades, 1 mentira en distintas redes sociales de la plataforma de streaming.



En el video en actor reveló que es aficionado del fútbol y que no le gusta la pasta. También entre risas se mencionó la posibilidad de que los 2 creadores podrían estar esperando un hijo, lo que emocionó al actor norteamericano, quien los felicitó por su futuro bebé.

Netflix ha demostrado que entre la lista de sus series consentidas se encuentra You, una serie que, como muchas, constantemente tiene a los espectadores en suspenso y pendientes de cuál será el próximo movimiento de Joe. El 9 de febrero la serie presentó su cuarta temporada, pero esta vez la serie volvió solamente con cinco capítulos, y los aficionados de este drama tendrán que esperar hasta el jueves 9 de marzo, cuando se cumpla un mes tras el lanzamiento de la primera mitad.



Aunque en estos momentos You no forma parte de la lista histórica de series más vistas en lengua inglesa de la plataforma, desde su llegada ha sido uno de los platos fuertes de la plataforma, antes de la llegada de miércoles y Ginny y Georgia, sí que formaba parte de este importante ranking.



Lea también: Cali, con muchas alas: claves para disfrutar la Feria Internacional de las Aves desde este martes

Un giro inesperado

La nueva temporada de la serie ha llegado con importantes sorpresas argumentativas, pues esta vez Joe pasa de ser el acosador a ser acosado. Cinco capítulos en los que el protagonista deberá emprender una búsqueda para saber quien está detrás de él. Un giro inesperado, ya que la serie se ha centrado principalmente en las tendencias asesinas y de acoso del propio Joe, por lo que centrarse en otro asesino le da una vuelta a la historia. Tanto así que algunos seguidores especularon que sería el propio Joe quien se acosaría a sí mismo.



(Alerta spoiler)

Teoría que fue derrotada en último capítulo de la primera parte de la temporada 4 con Rhys revelándose como el asesino de Eat The Rich, intentando primero alinearse con Joe y luego intentar matarlo. Durante el enfrentamiento, Joe logra escapar de morir quemado y vuelve a casa para ver a Rhys anunciar oficialmente su candidatura a la alcaldía con un lenguaje donde claramente volverá a asesinar.