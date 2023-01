Lo que se sabe de la triste muerte de Lisa Marie,  la hija de Elvis Presley

Lisa Marie Presley, hija de la leyenda del rock 'n roll Elvis, falleció el jueves a los 54 años, a causa de un paro cardíaco.

Fue su madre, Priscilla Presley, quien se encargó de comunicar la noticia sobre el fallecimiento de su única hija con Elvis: “Era la mujer más apasionada, fuerte y cariñosa que conozco”, dijo, agradeciendo a los fans su “amor y oraciones”.



Lisa nació el 1 de febrero de 1968 en Memphis, Tennessee. Cantante y compositora, tenía 9 años cuando murió su padre, Elvis, y fue madre de cuatro hijos, incluyendo a Riley Keough, quien ganó notoriedad por su participación en ‘The Girlfriend Experience’, en 2016 y en varias películas de Hollywood.



Su primera pareja fue Danny Keough, con quien se casó en 1988 en Marruecos. Fruto de esta unión nacieron sus hijos Riley, en 1989 y Benjamin Storm Keough, en 1992, quien se quitó la vida en 2020, a los 27 años.



“He estado viviendo en una realidad horrible y que no me suelta desde la muerte de mi hijo hace dos años. Es algo que tienes que llevar contigo el resto de tu vida, a pesar de lo que la gente o la cultura nos quiera hacer pensar. No lo superas, no pasas página explicó hace solo unos meses la cantante, sobre la pérdida de su hijo. “Nada te quita el dolor”.



Además de Keough, Lisa Marie estuvo casada con Michael Jackson, Nicolas Cage y Michael Lockwood. Con Jackson se casó solo 20 días después de su divorcio con Keough y tiempo después de terminar su matrimonio de dos años, insistió en que ella estaba realmente enamorada del ‘Rey del pop’ cuando se casaron, pero sintió que él la estaba usando para ganar el control de los bienes de su difunto padre. Su enlace con Nicolas Cage, que también fue bastante público, solo duró tres meses.



Su último matrimonio fue con Michel Lockwood y se celebró en 2006 en Japón, con el primer marido de la artista como padrino. De esta unión, que concluyó en 2016, nacieron las mellizas Finley Aaron Love Lockwood y Harper Vivienne Ann Lockwood, quienes actualmente tienen 13 años.



En el repertorio artístico de Lisa se encuentran los álbumes, To Whom it May Concern, Now What (en 2005) y Storm & Grace (en 2012), además de varios temas en los que se escucha la voz de su padre, como Don’t Cry Daddy hacia 1997 y ‘Where no one stands alone’, en 2018.



Sus últimas horas

Lisa fue trasladada de emergencia el jueves por la mañana al hospital, en donde fue inducida en coma artificial y se encontraba bajo asistencia respiratoria, de acuerdo con el portal especializado en entretenimiento TMZ.



La cantante estaba “inconsciente” cuando su ama de llaves la halló en su domicilio en Calabasas, un suburbio de Los Angeles. Su exesposo, Danny Keough, quien también vive en la propiedad, le practicó un masaje cardíaco hasta la llegada de la ambulancia.



Hace solo unos días, la cantante asistió a la ceremonia de los Globos de Oro junto a su madre, donde recibieron un agradecimiento del actor Austin Butler, quien ganó el premio a mejor actor de drama por su poderosa interpretación en ‘Elvis’.



Lisa Marie Presley se declaró entonces “abrumada” y “desbordada de gratitud”, y rindió un sentido homenaje a la película. “Estoy muy orgullosa, y sé que mi padre lo habría estado”, dijo.



La cantante manejó Elvis Presley Enterprises hasta que vendió la mayor parte de sus acciones a una sociedad en 2005. Sin embargo conservó el control de Graceland, la propiedad en la que su padre fue hallado inconsciente en agosto de 1977, antes de ser llevado a un hospital en el que fue declarado muerto por un paro cardiaco. Los informes toxicológicos revelaron altas tasas de medicamentos en el organismo de la leyenda del rock 'n' roll.



Lisa Marie Presley también luchó contra una adicción a los opiáceos y analgésicos, como reveló en 2019 en el prólogo de un libro sobre el aumento de las sobredosis que azota a Estados Unidos desde hace 20 años. “No soy perfecta. Mi padre no era perfecto, nadie lo es”, escribió.



Apenas se dio a conocer la noticia de su muerte, numerosas estrellas han expresado su pesar por la muerte. John Travolta, uno de sus mejores amigos y con quien coincidió en la iglesia de la Cienciología, dijo que aun no podía creer lo sucedido. “Lisa, niña, lo siento mucho. Te extrañaré, pero sé que te volveré a ver. Mi amor y mi corazón están con Riley, Priscilla, Harper y Finley”, lamentó el actor.

"No tuvo una vida fácil"

reacciones

Rita Wilson, la esposa de Tom Hanks, compartió mucho tiempo con Lisa Marie durante la grabación de 'Elvis', en la que su marido da vida al representante del 'Rey del Rock'. “Nuestros corazones están rotos con el repentino e impactante fallecimiento de Lisa Marie Presley esta noche. Tom y yo habíamos pasado algún tiempo con la familia durante la gira promocional de la película. Lisa Marie fue tan honesta y directa, vulnerable, en un estado de preocupación por la película. Ella habló tan elocuentemente sobre su padre, lo que significó la película para ella y que fue una celebración de su padre'.



La actriz Leah Remini escribió: “Lisa no tuvo una vida fácil, como algunos podrían pensar. Que esté en paz, descansando con su hijo y su padre ahora. Su madre Priscilla y sus tres hijas, están en mis oraciones".