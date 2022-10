Llega el October Big Day, un día para contar aves y disfrutar con ellas

Hoy se cebra el October Big Day, una actividad de ciencia ciudadana en la que se convoca a salir a contar aves desde cualquier lugar del mundo, con el propósito de contribuir al conocimiento de las aves.



Teniendo en cuenta los momentos de migración de aves, se realiza un conteo en mayo, el Global Big Day y un segundo en octubre, October Big Day, el que coincide con la llegada de miles de aves migratorias provenientes del norte del continente americano, mientras pasa el duro invierno.



En esta actividad puede participar cualquier persona, ya sea experta o aficionada. Basta con salir a observar aves, compartir los datos obtenidos, seguir los resultados y estadísticas en tiempo real, en la plataforma de eBird, durante 24 horas.



¿Por qué es importante participar? Jorge Velásquez, coordinador científico de Audubon Americas, organización que trabaja a nivel hemisférico para la protección de las aves y la conservación de sus habitats, explica que estos “eventos invitan a la sociedad en general a prestar atención a las aves que hay en sus alrededores y fomentar la observación globalmente. Si tenemos más observadores, van a haber más personas que identifiquen las amenazas que enfrentan las aves y se pueden pronunciar y manifestar al respecto, o articular acciones de conservación”.



Estas jornadas, en las que se moviliza masivamente la comunidad en el mundo, sirven como un termómetro que mide cómo se encuentras las aves. “Si hay ciertas especies que no se registran o lo hacen en menor cantidad, debemos examinar las causas de este muestreo. Si están llegando aves que no estaban registradas anteriormente, también debemos analizar qué es lo que ocurre, ya que puede ser que ahora contamos con mayor habilidad en la identificación o que se está presentando una nueva tendencia”, agrega Velásquez.



Roger Rodríguez, guía especializado en avistamiento de aves de Nature Colombia, comenta que “aunque esto no es un concurso, desde que los colombianos participan en esta actividad, el avistamiento y el aviturismo en el país se ha organizado de forma orgánica y en cada oportunidad ha ido mejorando”.



“Una de las cosas más bonitas es ver cómo personas se unen a participar y cómo desde su primera “pajareada” quedan enganchados a este mundo. En Colombia estas jornadas se han convertido en la excusa perfecta para sumar más personas al gremio, algo que finalmente ayuda a despertar conciencia y a valorar el país de las aves que tenemos”, dice Niky Carrera Levy, quien junto a Mauricio Ossa, su pareja, recorrieron todo el país, durante todo un año, observando aves y haciendo registro de estas en The Big Year Colombia (sí, 365 días disfrutando con las aves).

El October Big Day, una actividad de conteo de aves a nivel mundial, para observarlas y aprender un poco más de ellas, especialmente de las migratorias que ya están llegando a Colombia. En la imagen dos Colibríes Pardo. Foto: Jorge Orozco, El País

Salgamos a pajarear

​

Para tener en cuenta:

“Todas las aves cuentan: Las comunes, las raras y por supuesto las aves migratorias que ya están llegando al país", explica Catalina Casas, Coordinadora Técnica de Proyectos en Agricultura Regenerativa de Audubon Américas.



“Se recomienda realizar la actividad haciendo buen uso de la plataforma eBird, es decir, reportar especies bien identificadas e incluir la cantidad de individuos. Subir varias listas de la jornada, una cada hora si el hábitat es homogéneo o cada que se cambie de hábitat o de rango altitudinal y seguir los protocolos ya establecidos”.



¿Qué necesito para participar?

1. Descargue la aplicación eBird.

2. Lleve binoculares y cámara fotográfica.

3. Puede realizar el registro desde el parque más cercano a su casa.

4. Se recomienda realizar la actividad en la madrugada o al atardecer, donde se registra gran actividad de las aves.



¿Dónde empezar? El corredor ambiental del Río Cali es un lugar ideal en medio de la ciudad para observar aves.