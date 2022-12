Llega a Netflix el documental en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia

Empezaba el 2020 y antes de que el mundo se estremeciera por todas las noticias que marcaron ese año, Harry y Meghan, duques de Sussex desde el 2018, anunciaron su intención de abandonar el papel que desempeñaban en la familia real británica y volverse independientes económicamente.



Alegaron que su deseo era llevar una vida más privada, alejada de los focos que traen consigo los eventos oficiales —e íntimos— de los miembros activos de la realeza. Hacía casi dos años que se habían casado en una boda, al mejor estilo de los cuentos de hadas, aunque no libre de escándalos.



Este jueves, con los mismos bombos y platillos de una superpro-

ducción de Hollywood, la plataforma Netflix lanzó el tráiler de la serie documental por la que pagó millones de dólares, y que promete un recorrido íntimo sobre la historia de amor entre la pareja que unió la farándula con la realeza. Una producción que hace temblar —una vez más—, los pasillos del Palacio en el que aún se está instalando el rey Carlos III.



“Nadie ve lo que ocurre a puerta cerrada”, dice Harry en medio de un anticipo cargado de imágenes inéditas con su esposa acompañados por un suave melodía tocada en piano. “Tuve que hacer todo lo posible para proteger a mi familia”, agrega.



Lea además: Video: ¡Otro escándalo! Kanye West alabó a Hitler y declaró su "amor" por los nazis



Como cualquier pareja enamorada, Harry y Meghan quieren mostrar a los espectadores su historia de película, con fotos que van desde la recepción de su boda hasta las cenas, en traje de gala, en la cocina. En las imágenes que se han hecho públicas no aparecen sus hijos, Archie, de tres años, y Lilibet, quienes no han asistido a ningún acto desde que sus padres dejaran a la familia real para instalarse primero en Canadá, donde enfrentaron muchos problemas por el pago de su seguridad, y posteriormente en Los Ángeles, donde actualmente residen.



“Cuando hay tanto en juego, ¿no tiene más sentido que escuchen nuestra historia contada por nosotros?”, dice Meghan, quien desde que ingresó a una de las familias más famosas y poderosas del mundo, ha buscado la forma de contar su verdad. Lo ha hecho en varios formatos, primero en un libro, luego llegó la muy publicitada entrevista con Oprah, en la que admitió haber recibido comentarios racistas por parte de miembros de alto rango de la familia real; además de haberse peleado con Catalina, ahora Princesa de Gales, en las vísperas de su boda.



Luego fue el turno para su podcast, en el que ha entrevistado a Mariah Carey y Serena Williams y ahora, después de lo que podría considerarse como una participación discreta en el entierro de su abuela política, la reina Isabel II, llegan con un documental que tendrá estreno mundial en streaming el próximo 8 de diciembre.

La serie, dividida en seis capítulos y producida por la pareja, fue dirigida por Liz Garbusm, dos veces nominada al premio Óscar por ‘What Happened, Miss Simone?’ y ‘The Farm: Angola, USA’.



“Con comentarios de amigos y familiares, la mayoría de los cuales nunca habían hablado públicamente sobre lo que presenciaron, e historiadores que discuten el estado de la Commonwealth británica hoy en día y la relación de la familia real con la prensa, la serie ilumina la historia de amor de una pareja, pinta un cuadro de nuestro mundo y cómo nos tratamos unos a otros”, señala la promoción de Netflix sobre el programa.





Esta es la única imagen en la que se muestran más miembros de la realeza, un guiño sobre lo que tratará la serie documental. Especiales para El País

¿Pura coincidencia?

El lanzamiento de la producción llega justo durante el segundo día de la gira oficial de los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, en Estados Unidos, en la que asistirán a varios eventos oficiales, entre ellos un encuentro con Joe Biden y la ceremonia de entrega de los premios Earthshot, un concurso para la búsqueda de soluciones que ayuden a revertir el daño ambiental.



La pareja inició su primer visita a Estados Unidos en ocho años, perseguidos por la estela de un incidente racista que protagonizó una de las madrinas de bautizo del Príncipe en Londres, al insistir en conocer el “verdadero” origen de una activista británica afrodescendiente.



El inicio de la visita se vio opacado por la dimisión y las disculpas de Susan Hussey, una de sus seis madrinas y persona de confianza de Isabel II, por comentarios considerados racistas, que han revivido las denuncias que hicieron su propio hermano, Enrique, y su esposa, antes de abandonar sus funciones reales.



Lea también: El homenaje que Google le hizo a Gerald ‘Jerry’ Lawson, pionero de los videojuegos



“El racismo no tiene lugar en nuestra sociedad”, dijo un portavoz de los príncipes en Boston, quien aseguró que estos “comentarios son inaceptables, y es justo que la persona se haya apartado con efecto inmediato”. Guillermo no estaba implicado en la decisión, pero “cree” que es “lo correcto” y “no hará comentarios”, agregó.



El Palacio de Buckingham se tomó el incidente “extremadamente en serio” y tachó los comentarios de “inaceptables y verdaderamente lamentables”.



“Hemos contactado a Ngozi Fulani y la estamos invitando a hablar de su experiencia personalmente si así lo desea”, se hizo publico en un comunicado.



“La persona en cuestión (Hussey) desea expresar sus más profundas disculpas y ha dejado su función honorífica con efecto inmediato”, asegura el anuncio que subraya que a todos los miembros de la casa real se les “ha recordado que están obligados a observar, todo el tiempo, las políticas de diversidad e inclusión”.



El año pasado, Guillermo dijo “no somos en absoluto una familia racista”, después de que Enrique y su esposa Meghan afirmaran que un miembro de la realeza—cuyo nombre no revelaron—, les había preguntado de qué color de piel sería su bebé.



Esta es la primera visita al extranjero de la pareja desde que Guillermo se convirtió en heredero al trono en septiembre, cuando su padre se posesionó como el rey Carlos III, al morir la reina Isabel II.



No está previsto ningún encuentro entre los dos distanciados hermanos pero los también duques de Cambridge sí se reunirán con asistentes sociales que trabajan con jóvenes discapacitados y un laboratorio especializado en tecnologías verdes.



“Ambos queremos pasar los próximos días aprendiendo sobre las formas innovadoras en que la gente de Massachusetts está combatiendo el cambio climático”, dijo Guillermo ante una multitud afuera del ayuntamiento.