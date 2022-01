Lisa Bonet y Jason Momoa, 'Aquaman', se separan tras 16 años de relación

Lisa Bonet y Jason Momoa, reconocidos actores, anunciaron a través de redes sociales su separación luego de 16 años de relación, cuatro de ellos en matrimonio.



"Todos hemos sentido la presión y los cambios de estos tiempos de transformación... una revolución se está desarrollando y nuestra familia no es una excepción... que siente y crece gracias a los cambios 'sísmicos' que están ocurriendo", indicaron en el texto publicado en la cuenta de Instagram de Momoa.



Tras dar a conocer la decisión de separarse y emprender caminos diferentes, indicaron que lo hacían "no porque fuera noticioso", sino como parte de su filosofía de vida, hacer las cosas "con dignidad y honestidad".



"El amor entre nosotros se mantiene, evolucionando en las formas que desee ser conocido y vivido. Nos liberamos el uno al otro, para ser quienes estamos aprendiendo a ser", recalcaron.

Lisa Bonet y Jason Momoa comenzaron a salir en 2005 y se casaron 12 años después, en 2017. Tienen dos hijos en común, una niña de 14 años y un niño de 13.



La actriz, de 54 años, inició en el mundo de la televisión desde niña. A los 11 años de edad hizo parte de la popular serie de comedia de los 80 'The Cosby Show'. Ha estado además en películas como 'Angel Heart' (1987), 'Enemy of the State' (1998) y 'High Fidelity' (2000).



Momoa, de 42, saltó a la fama gracias a sus papel de 'Khal Drogo' en la serie 'Game of Thrones' y de 'Aquaman' en las películas del universo extendido de DC.