Lina Tejeiro se le subió a Francia Márquez en el helicóptero: vea aquí el video de la comedia 

Poniendo en práctica su talento para la actuación, Lina Tejeiro publicó un video en sus redes sociales imitando las polémicas declaraciones de la vicepresidenta Francia Márquez sobre sus viajes en helicóptero.



En el video, publicado en Instagram y Facebook, la reconocida actriz y modelo colombiana utilizó el audio de la entrevista que Márquez le concedió a Semana en la que aseguró que así sus vecinos de Dapa se molesten, por su seguridad, ella seguirá llegando y saliendo de su casa en ese sector en helicóptero.



"Subí en helicóptero y hoy me vine y salí en helicóptero y voy a seguir. Las veces que venga voy a ir en helicóptero le guste a la élite colombiana o no", aseguró la Vicepresidenta y fue precisamente ese el audio que regrabó la actriz para realizar su video que, además, tituló: "Cuando uso el ascensor para subir un piso. 😂 #DeMalas".



​La actuación de la actriz causó un sinfín de reacciones en redes sociales, donde sus seguidores le expresaron admiración por la exactitud de la imitación. El video, al menos en Instagram, tiene más de 180 mil me gusta, más de 7.800 comentarios y más de 3 millones de reproducciones.

