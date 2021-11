Lina Tejeiro acudió a Abelardo de la Espriella tras vinculación de su padre con el narcotráfico

Luego de la incautación de un cargamento de cocaína en Buenaventura, el foco de la noticia se centró en las declaraciones del director de Antinarcóticos , Ricardo Alarcón, donde aseguraba que el responsable de la tonelada incautada sería el padre de "una reconocida actriz colombiana".



Posteriormente, Graciela Torres, más conocida como 'La Negra Candela', reveló en una emisión radial, que el presunto responsable del cargamento incautado sería padre de la actriz Lina Tejeiro, Manuel Eduardo González.



El reconocido abogado Abelardo de la Espriella dio a conocer que se hará cargo de la defensa de Tejeiro y su padre, con el fin de hacer retractar a quienes lo vincularon con este hecho.

“Me he encontrado con una combinación tóxica, la ligereza y el afán por resaltar un positivo y la perversidad y vitalidad de las redes sociales (...) en minutos destrozaron el buen nombre de Lina Tejeiro”, declaró el abogado a través de un video en su cuenta de Twitter.

Abelardo De La Espriella asume la representación y defensa de @Lina_Tejeiro, luego de que la actriz y su padre fueran relacionados con una presunta incautación de droga, lo que produjo que los medios y las redes sociales destrozaran el buen nombre de Lina Tejeiro. pic.twitter.com/GoPN6EyW8k — DE LA ESPRIELLA Lawyers (@DELAESPRIELLAE) November 25, 2021

Seguido del video, reveló que solicitó un derecho de petición para conocer el sustento de lo afirmado por el general Alarcón. Dicho documento asegura que hasta el momento no se ha identificado al responsable de la tonelada de cocaína incautada en Buenaventura.



En entrevista con Blu Radio, Alarcón dio a conocer que se enteraron de una fuente humana, que el cargamento pertenecía al padre de una famosa actriz, sin embargo, dicha información aún no puede ser revelada a la opinión pública.



Según se especula, alias El consejero negro sería la persona vinculada como el padre de Lina Tejeiro.



“Señalan a una persona, no tengo conocimiento de quién da ese tipo de información porque nosotros estamos en las investigaciones junto a la Fiscalía”, afirmó finalmente Alarcón, respecto al señalamiento hecho por la Negra Candela.