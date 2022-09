Les gusta la gasolina: miles de personas se metieron a la fuerza a concierto de Daddy Yankee en Chile

Unas 4.000 personas ingresaron a la fuerza la noche del martes al primero de los tres recitales que tiene contemplado realizar en Santiago el reguetonero de Puerto Rico Daddy Yankee, informó la Policía.



Los desórdenes se iniciaron en uno de los accesos de entrada al estadio Nacional de Santiago, donde se realizan los tres conciertos de despedida del cantante conocido como el "Big Boss" del reguetón, cuando cientos de personas sin entradas presionaron por ingresar al recinto, relató el coronel de la policía Rodrigo Ganga.



En ese momento, la policía debió hacer uso de chorros de agua para disuadir a quienes buscaban entrar a toda costa al recital.



No obstante, mientras agentes policiales actuaban en una de las entradas, en otra puerta de ingreso miles de personas lograron finalmente ingresar al concierto tras herir a uno de los guardias privados. Dentro del estado el recital se desarrolló sin inconvenientes.



"A raíz de una agresión (a un guardia privado), ingresaron aproximadamente unas 4.000 personas al interior del recinto, lo que provocó que personal de Carabineros tuvo que hacer uso de elementos de seguridad y disuasivos para evitar que otras personas salieran lesionadas", relató Ganga.

La Policía informó además que hubo tres detenidos a raíz de los desórdenes. Se trata de "tres hombres adultos, todos con antecedentes; dos con órdenes de detención pendientes vigentes y uno por contrabando", dijo Ganga.



Por su parte, la productora Bizarro, a cargo de la organización del evento, afirmó que el espectáculo "se llevó a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad y logística" y que duplicó el personal a cargo del resguardo de los espectadores.



El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anuncio que exigirá información sobre la cantidad de afectados, la forma y el plazo en que la productora devolverá la entrada a quienes no pudieron ingresar y a los que los hicieron pero no accedieron a las zonas por las que pagaron.



Para este miércoles, cuando se debe realizar el segundo de los tres recitales programados, cientos de personal llegaron muy temprano el recinto deportivo para poder asegurar su ubicación.



El cantante de Puerto Rico enfrenta otro dolor de cabeza en Chile tras la denuncia de un particular por la anterior cancelación de tres conciertos, lo que lo llevaría a prestar declaración ante la policía el jueves.