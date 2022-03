Leonardo DiCaprio, Mila Kunis y Ashton Kutcher donarán millones de dólares a Ucrania

Algunas de las grandes estrellas del cine norteamenticano tiene orígenes Ucranianos, por lo que han decidido apoyar a su pueblo con algunas donaciones económicas.



Uno de los grandes artistas es Leonardo Dicaprio, quien aunque nació en Los Ángeles, Estados Unidos tiene sangre ucraniana, pues su abuela Helena nació y se crió en Odessa, al sur de Ucrania hasta 1917 cuando se trasladó a Alemania.



Según el sitio web Polish News, Dicaprio donó 10 millones de dólares a Ucrania desde que empezó la guerra con Rusia, la cifra fue revelada por el Fondo Internacional de Visegrado, que promueve el desarrollo en Europa del Este.



Lea además: La riesgosa travesía de un caleño para huir de la guerra en Ucrania

Así mismo, la pareja de actores Mila Kunis y Ashton Kutcher se comprometieron a recaudar más 30 millones en donaciones para salvaguardar la vida de los refugiados ucranianos.



Kunis, quien nació en Chernivtsi, al sur de Ucrania, en 1983 y se trasladó a Estados Unidos en 1991, aseguró lo siguiente a través de un video posteado en su cuenta de Instagram: “Siempre me he considerado una americana, una americana orgullosa. Pero hoy, nunca he estado más orgullosa de ser ucraniana”.



Acompañando las palabras de su esposa, el actor del show de los 70 's afirmó que: “Nunca ha estado más orgulloso de estar casado con una ucraniana”.



Hasta el momento, los actores señalaron que van por la mitad de su objetivo, pues tiene 15 millones de los 30 que están buscando recolectar.