Amparo Grisales ha optado por tomarse con humor los continuos y repetidos chistes sobre su edad. Lo que quizá nunca vio venir es que estos comentarios 'clichés' le significarían un dinero adicional.



En septiembre, Suso 'el paspi' decidió prometer durante una transmisión en vivo que pagaría la suma de 500.000 pesos por cada chiste que hiciera sobre la edad de 'la diva'.



"Hagamos una cosa Amparo y se lo firmo aquí, ¿usted ama los animales, sí o qué?". "Los amo", contestó la actriz, a lo que Suso respondió "listo, entonces por cada chiste que yo haga sobre su edad le doy $500.000 para la fundación que usted me diga". "¡Sí!", contestó la actriz, emocionada.



La noche del 24 de octubre el humorista colombiano cumplió su promesa. "Llegó el momento crucial que Colombia había estado esperando", anunció, antes de reproducir el video donde le prometía a Grisales pagar por cada chiste que hiciera.

​

Suso le entregó a Amparo Grisales la suma de cinco millones de pesos para apoyar el trabajo que realiza con la fundación 'Fundamor' y la granja canina 'Dejando huella'.

La reconocida actriz y modelo apoya a estas fundaciones desde hace más de un año.



Suso le aseguró a la actriz que tuvo que "trabajar mucho" para conseguir el dinero. El humorista simuló llamar a Lionel Messi para pedirle un préstamo, intentó contactar a Mark Zuckerberg (pero no tenía señal), e incluso le preguntó a Epa a Colombia si iba a lazar billetes desde un helicóptero cerca de su casa.



"Me tocó hacer muchas cosas", exclamó el humorista antes de realizar la emotiva entrega de un cheque por el concepto de '173 chistes viejos y malos', durante una transmisión en vivo de su programa 'The Suso's Show'.



Entre abrazos y celebraciones la actriz aseguró que dividiría el dinero entre sus dos fundaciones, no sin antes decirle a Suso "me debe más" haciendo referencia al pago por los chistes.